Baden-Baden (ots) - Beim Dschungelcamp kämpfen die Stars aktuell noch um die Krone - die Charity-Könige stehen aber jetzt schon fest: Sonja Zietlow und Jan Köppen versteigern bei United Charity ihre getragenen Outfits aus der Erfolgsshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"! Die Erlöse der Spendenaktion auf www.unitedcharity.de gehen an Sonjas Herzensprojekt "Beschützerinstinkte e.V." sowie an die Stiftung "RTL - Wir helfen Kindern".

Bei Europas größtem Charity-Auktionsportal können neben Jan Köppens Zebra-Hemd und Sonjas extravaganten Blusen auch Schmuckstücke, Accessoires und sogar die Veloursleder-Boots der Moderatorin ersteigert werden! Mitbieten ist also ein absolutes Muss für jeden Dschungel-Fan und geht ganz einfach unter https://www.unitedcharity.de/Specials/Dschungelcamp

Über United Charity

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 15 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse werden an gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.

Pressekontakt:

United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH Augustaplatz 8 76530 Baden-Baden

Tel: +49 7221 366 8703 Fax: +49 7221 366 8709 Mail: team@unitedcharity.de

Original-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH