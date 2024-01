Köln (ots) - Tina Hassel geht neue Wege und übernimmt zum 01. Juni 2024 die Leitung des ARD-Studios Brüssel und wird damit Leiterin des größten Auslandsstudios der ARD.

WDR-Intendant Tom Buhrow: „Tina Hassel gehört zu den profiliertesten und bekanntesten Journalistinnen der ARD mit großer Auslandserfahrung. Zudem stellt sie ihre exzellenten Managementqualitäten immer wieder unter Beweis. So hatte sie als erste Frau neun Jahre lang die Leitung des ARD-Hauptstadtstudios Berlin inne. Davor war sie Leiterin des ARD-Studios Washington. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Außen- und Sicherheitspolitik ist sie für ihre neue Position in Brüssel bestens vorbereitet. Ich wünsche ihr für ihre nächste berufliche Station viel Erfolg.“

Seit dem 01. Juli 2015 hat Tina Hassel als Chefredakteurin und Studioleiterin das ARD-Hauptstadtstudio zu einem crossmedialen Medienhaus umgebaut. Sie kann damit auf eine sehr erfolgreiche Bilanz ihrer Amtszeit im ARD-Hauptstadtstudio blicken. Dazu gehört auch, dass die Akzeptanz des „Bericht aus Berlin“, den sie mit Matthias Deiß im Wechsel moderierte und redaktionell verantwortete, enorm gesteigert werden konnte. Zum Jahresende 2023 erreichten die Quoten des Formats ihren bisher höchsten Wert.

Die gebürtige Kölnerin hat in politisch herausfordernden Zeiten viel beachtete Interviews mit Spitzenpolitikern wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz und der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie zahlreichen weiteren Bundesministern und Parteivorsitzenden geführt.

Tina Hassel: „Ich freue mich, als Leiterin des ARD-Studios Brüssel meinen journalistischen Fokus von der Bundesebene wieder auf die internationale Ebene zu lenken. Mit der Europawahl, dem anhaltenden Angriffskrieg gegen die Ukraine und wachsenden Spannungsverhältnissen – global und innerhalb der EU - stehen intensive Zeiten an. Genau wie im ARD-Hauptstadtstudio werden wir künftig auch in ‚Europas Hauptstadt‘ vollständig crossmedial zusammenarbeiten und berichten.“

Tina Hassel studierte Geschichte in Köln und Bordeaux. Ihr Volontariat absolvierte sie im WDR. Dort arbeitete sie zunächst als Redakteurin in der Redaktionsgruppe Wirtschafts- und Sozialpolitik. Von 1994 bis 2001 war sie ARD-Korrespondentin in Paris und Brüssel, bevor sie ab 2002 zehn Jahre lang die WDR-Programmgruppe Europa und Ausland leitete. Sie war in dieser Zeit Moderatorin der WDR-Ausgaben der ARD-Auslandssendung „Weltspiegel“ und Kommentatorin für die Tagesthemen im Ersten. Von 2012 bis 2015 übernahm Tina Hassel die Leitung des ARD-Studios Washington und berichtete u.a. über den Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Zum 01. Juli 2015 übernahm sie als erste Studioleiterin und Chefredakteurin die Leitung des ARD-Hauptstadtstudios.

