Köln (ots) - Das WDR Sinfonieorchester begibt sich mit Streicher- und Bläser-Ensembles vier Tage lang auf eine interaktive Tour durch Grundschulen in Nordrhein-Westfalen. Unter dem Motto „Dackl trifft Komponistinnen“ kommen die Musiker:innen mit den Kindern ins Gespräch und präsentieren vom 5. bis 9. Februar 2024 klassische Stücke, Lieder und Tänze von drei internationalen Musiker:innen.

Mit live gespielter Musik zum Mitsingen und Mittanzen, spannender Moderation und witzigen Dackl-Videos führen die Musiker:innen die Schüler:innen eine Unterrichtsstunde lang in das Leben und die Musik von Komponistinnen wie z.B. Fanny Henselein – unter dem Motto „Mach dein Ding!“.

Diese Frauen haben nämlich genau das gemacht: Sie haben ihr Ziel, Musik zu komponieren, trotz schwieriger Lebensumstände sowie gesellschaftlicher Zwänge nicht aus den Augen verloren. Die Musiker:innen wollen die Schüler:innen in diesem Konzert auch dazu ermutigen, ihr Ding zu machen und ihre Begabungen zu verfolgen – genauso, wie es die Komponistinnen damals gemacht haben und heute noch machen. „Wenn man etwas so richtig gerne machen will, dann schafft man das auch“, ruft Dackl den Schüler:innen zu.

Das WDR Sinfonieorchester geht bereits zum sechsten Mal mit dem frechen und unverschämt musikalischen Dackl der WDR Musikvermittlung auf Grundschultour durch NRW. Mit der Tour leistet der WDR einen Beitrag, um Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren an Musik heranzuführen. Zur Vor- und Nachbereitung auf das Konzert mit dem Dackl stellt der WDR Schulen kostenloses Unterrichtsmaterial zur Verfügung.

Die WDR Musikvermittlung erreicht mit diesem und vielfältigen anderen Angeboten pro Konzertsaison rund 80.000 Schüler:innen, Kinder, Jugendliche und Familien. Alle Informationen dazu findet man unter musikvermittlung.wdr.de. Auch für die nächste Dackl-Tournee kann man sich demnächst schon bewerben: Interessierte Schulen können sich ab Mai 2024 unter musikvermittlung.wdr.de melden.

