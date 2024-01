Köln (ots) - - Koelnmesse als renommiertester deutscher Messestandort mit Höchstwert ausgezeichnet - Analysten vom Institut für Management- und Wirtschaftsforschung haben für das Ranking mehrere Millionen Nennungen in Nachrichten- und sozialen Medien zu 18.000 Unternehmen ausgewertet

Platz 1 unter allen deutschen Messestandorten und volle Punktzahl für die Koelnmesse: DEUTSCHLAND TEST und FOCUS MONEY haben die Koelnmesse in einer vom Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) durchgeführten Studie als "Unternehmen des Jahres" 2024 ausgezeichnet. "Wir freuen uns, Platz 1 der Messestandorte in Deutschland zu belegen. Die Auszeichnung ist eine Bestätigung für unsere kontinuierlichen Bemühungen, unseren Messebesuchenden und Ausstellenden erstklassige Erlebnisse zu bieten. Sie ist Anerkennung unserer Erfolge und ein Ansporn, auch in Zukunft für unsere Kunden innovative und nachhaltige Wege zu gehen", sagt Messechef Gerald Böse.

Das IMWF hat für die Studie Tausende öffentlich zugängliche Nachrichtenmedien, Webseiten und Social-Media-Plattformen erfasst und alle Aussagen, die über Unternehmen gemacht wurden, auf positiven oder negativen Tenor geprüft. Die jetzt veröffentlichte Reputationsanalyse unterteilt die Bewertungen in die vier Kategorien "Preissieger", "Höchstes Vertrauen", "Kundenlieblinge" und "Nachhaltigkeit".

"Wir entwickeln die Koelnmesse und unsere Veranstaltungen stetig weiter, denn wir wissen nur zu gut, dass auch Weltleitmessen vergänglich sein können, wenn sich Technologie oder Nutzungsgewohnheiten verändern. Das bedeutet, dass wir uns niemals auf dem Erreichten ausruhen, sondern auch Messen, die heute noch in voller Blüte stehen, stetig neu entwickeln müssen, um ihre Innovationskraft zu erhalten", fasst Koelnmesse-COO Oliver Frese das Erfolgsrezept der Koelnmesse zusammen.

Zur Studie

Die Studie basiert auf einer umfassenden Big-Data-Auswertung von Verbraucherstimmen zu rund 18.000 Unternehmen aus über 200 Branchen. Sie setzt auf innovatives Social Listening, gestützt durch künstliche Intelligenz. Dieses Verfahren sammelt und analysiert frei zugängliche Berichterstattung über Unternehmen im deutschsprachigen Internet und bewertet sie nach Tonalität sowie Reichweite.

"Für diese Reputationsanalyse haben wir 80 Millionen Menschen zugehört - Kunden, Medienschaffenden, Arbeitnehmern, Lieferanten und vielen mehr", erklärt Jörg Forthmann, Geschäftsführer des IMWF. "Das Ergebnis ist der Spiegel der publizierten Öffentlichkeit und das breite Meinungsbild der Öffentlichkeit zu den wichtigsten Unternehmen des Landes. In der Branche Messestandorte ist Köln bundesweit Siegerin, weil über sie in allen relevanten Themen am positivsten gesprochen wird."

Jede der vier Bewertungskategorien fließt mit einem Gewicht von 25 Prozent in die Gesamtbewertung ein. Es ist dementsprechend nicht ausreichend, in nur einer Kategorie zu überzeugen. Um als Sieger seiner Branche hervorzugehen, mussten herausragende Leistungen und Höchstbewertungen in allen vier Kategorien vorliegen.

