Leverkusen (ots) - Über Durchfall spricht man nicht? Sex-Themen sind ein absolutes No-Go? Und gewollte Kinderlosigkeit ist ein Riesen-Tabu? Nicht für die Pronova BKK: Im Podcast "Jetzt mal ehrlich" gibt die Krankenkasse tabuisierten Gesundheitsthemen jetzt eine Plattform.

Viel zu privat, schambehaftet oder aus Selbstschutz: Über Tabuthemen sprechen die meisten Menschen einfach nicht gerne. Mit dem Podcast "Jetzt mal ehrlich" betritt die Pronova BKK Tabuzonen und spricht mit Betroffenen und Expert*innen über Gesundheitsthemen, die in der Gesellschaft eher als unangenehm gelten. Dabei geht es vor allem um einen offenen Austausch mit echten Menschen, die andere an ihrer Geschichte teilhaben lassen möchten. "Damit teilen unsere Gäste nicht nur etwas sehr Persönliches mit uns. Sie tragen vor allem dazu bei, aufzuklären. Denn oftmals ergeht es vielen anderen Menschen etwa mit ihrer Erkrankung genauso wie ihnen und sie sind nicht alleine damit - nur sprechen die wenigsten darüber. Genau da setzen wir mit unserem Realtalk-Podcast an, indem wir eben nicht zu vermeintlichen Tabuthemen schweigen, sondern unbefangen darüber sprechen", erklärt Celine Diederich von der Pronova BKK, die den Podcast moderiert.

Das Format wurde als Podcast und Video-Podcast produziert. Jede Folge dreht sich um ein gesundheitliches Tabuthema und teilt bewegende aber auch Mut machende Erfahrungsberichte von Betroffenen rund um ihre persönliche Gesundheits-Geschichte. Ergänzend dazu ordnen Expert*innen diese Themen u. a. aus medizinischer Sicht ein und zeigen gemeinsam mit der Pronova BKK Hilfestellungen auf. Das macht "Jetzt mal ehrlich" zu einem abwechslungsreichen Format, das viele Menschen ansprechen soll - sei es aus Neugier oder Verbundenheit.

In der ersten Staffel geht es unter anderem um das Leben mit Reizdarm, Sportsucht oder die freiwillige Sterilisation der Frau.

Der Pronova BKK-Podcast "Jetzt mal ehrlich" wird bei allen gängigen Podcast-Streamingdiensten und auf YouTube veröffentlicht.

Mehr Informationen auf www.pronovabkk.de/podcast

Pressekontakt:

Talena Zatrieb Tel.: 0214 32296-3461 E-Mail: presse@pronovabkk.de

Original-Content von: Pronova BKK, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH