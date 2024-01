Berlin (ots) - - Jan Gackenholz verfügt über langjährige Erfahrung in Private-Equity- Portfoliounternehmen wie SoundCloud und der Paysafe Group sowie bei der Unternehmensberatung Roland Berger. - Er erweitert das bestehende C-Level um Stephan Stricker (CEO und Gründer), Sven Schneider (COO), Christian Zingel (CSO) und Dmitry Sharkov (CTO). - Damit ist der Umbau des Management-Teams von PAIR Finance erfolgreich abgeschlossen.

Der führende Anbieter von KI-basiertem Inkasso, PAIR Finance (https://pairfinance.com/unternehmen/), hat heute die Ernennung von Jan Gackenholz zum Chief Financial Officer (CFO) bekannt gegeben. Er erweitert das bestehende C-Level um Stephan Stricker (CEO und Gründer), Sven Schneider (COO), Christian Zingel (CSO) und Dmitry Sharkov (CTO). Damit ist der Umbau des Management-Teams von PAIR Finance erfolgreich abgeschlossen.

Jan Gackenholz kommt vom Software-Unternehmen Magix, bei dem er als CFO & COO für die Finance-Abteilung und die Bereiche HR, Legal sowie IT und E-Commerce zuständig war. Zuvor war Gackenholz u.a. als SVP Finance & Operations bei SoundCloud sowie in operativen Rollen bei der Paysafe Group und Roland Berger tätig.

Bei PAIR Finance wird er nun maßgeblich die Entwicklung der Bereiche Finance, Controlling & Business Intelligence sowie Legal & Compliance für den nächsten Wachstumsschritt vorantreiben.

Stephan Stricker, CEO und Gründer von PAIR Finance: "Wir sind begeistert, mit Jan Gackenholz einen ausgewiesenen Finanzmanager mit Private Equity-Erfahrung für die Rolle des CFOs gewonnen zu haben. Durch seine umfassende Expertise auf nationaler und internationaler Ebene wird er das Management-Team substanziell verstärken und einen entscheidenden Beitrag für das weitere internationale Wachstum von PAIR Finance leisten."

Jan Gackenholz, CFO von PAIR Finance: "Ich freue mich, meine Erfahrung und Expertise künftig bei PAIR Finance einzubringen und das Unternehmen dabei zu unterstützen, Inkasso für Geschäftskund*innen und Millionen von Verbraucher*innen in Europa zu verbessern. PAIR Finance ist eine beeindruckende Erfolgsgeschichte und ich freue mich, als Teil eines tollen Teams die nächste Wachstumsphase mitzugestalten."

Über PAIR Finance

PAIR Finance ist ein führendes Fintech für Digitalinkasso und Forderungsmanagement. Das Unternehmen verändert die Inkassoindustrie mit seiner nachhaltig digitalen, effizienten und kundenorientierten Ausrichtung. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz, Verhaltenspsychologie und Data Science setzt PAIR Finance einen neuen Standard im Inkasso, der Geschäftskund*innen und Verbraucher*innen gleichermaßen unterstützt. Mehr als 550 Unternehmen unterschiedlicher Branchen arbeiten schon jetzt erfolgreich mit der Inkassolösung für das digitale Zeitalter. Das schnell wachsende Unternehmen, das 2016 in Berlin gegründet wurde, hat mit Pollen Street einen renommierten Private Equity-Investor an seiner Seite. PAIR Finance zählt an den Unternehmensstandorten Berlin, Wien, Amsterdam und Zürich mehr als 250 erfahrene Mitarbeiter*innen und wird von Gründer und CEO Stephan Stricker geführt.

