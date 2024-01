Bonn (ots) - Flexibilität, Risikobereitschaft und Verantwortungsbewusstsein sind gerade in Zeiten des Fachkräftemangels gefragte Kompetenzen in der Arbeitswelt. International aufgestellte Unternehmen brauchen zudem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in anderen Sprachen netzwerken, Aufträge bearbeiten oder sogar Verträge verhandeln. Im Bundeswettbewerb Fremdsprachen zeigen Auszubildende sowie Schülerinnen und Schüler beruflicher Schulen, dass sie fit sind für internationale Herausforderungen. Bis zum 31. März können Teams sich noch anmelden.

Mitmachen in der Wettbewerbskategorie TEAM Beruf können Auszubildende sowie Schülerinnen und Schüler berufsbildender Schulen bis 27 Jahre. In einem Team von zwei bis acht Personen stellen sie ihre Fremdsprachenkenntnisse, Kommunikationsstärke und Kreativität unter Beweis. Wettbewerbsbeiträge sind Filme, Hörspiele oder Radiosendungen, die sich mit der Ausbildung oder dem beruflichen Umfeld befassen. Die besten Teams kommen ins Finale, das "Azubiturnier", das 2024 in Erfurt stattfindet. Dort erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine weitere Herausforderung: In neu zusammengestellten Gruppen müssen sie eine fremdsprachige Präsentation vorbereiten und anschließend vor Publikum präsentieren. Die besten Beiträge werden mit Geld- und Sachpreisen prämiert.

"Die Auszubildenden von heute sind die Leistungs- und Verantwortungsträger von morgen", so Michael Remmy, Leiter des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen. "Mit dem TEAM Beruf unterstützen wir junge Menschen aktiv bei der Persönlichkeitsentwicklung und bieten ihnen Freiräume, um zukunftsrelevante Fähigkeiten wie Projektmanagement, Teamwork und Präsentationstechniken zu trainieren. Das ist auch im Interesse der Unternehmen, die flexibel agierende, sozial kompetente und sprachbegabte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückbekommen."

Anmeldungen für den Wettbewerb sind noch bis zum 31. März 2024 unter www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de/team-beruf möglich.

Über Bildung & Begabung

Bildung & Begabung ist die zentrale Anlaufstelle für Talentförderung in Deutschland. Mit ihren individuellen Förderprogrammen hilft die Einrichtung Jugendlichen, ihre Stärken zu entfalten - unabhängig davon, auf welche Schule sie gehen oder aus welcher Kultur sie stammen. Außerdem unterstützt Bildung & Begabung Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler mit umfangreichen Informations- und Vernetzungsangeboten wie der Fachtagung "Perspektive Begabung" oder dem Online-Portal www.begabungslotse.de. Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident.

www.bildung-und-begabung.de

Pressekontakt:

Matthias Bunk Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit Tel.: (0228) 9 59 15-61 Mail: presse@bildung-und-begabung.de

Social Media www.instagram.com/BildungBegabung www.youtube.com/BildungBegabung

Original-Content von: Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH