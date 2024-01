Unterföhring (ots) - Nach dem großen Erfolg mit der Rugby WM im vergangenen Jahr, steht das nächste große Rugby-Turnier auf ProSieben MAXX und bei Joyn auf dem Programm: Joyn und ProSieben MAXX übertragen die Rugby Europe Championship ab Samstag, 3. Februar. Die Spiele des deutschen Teams zeigt ProSieben MAXX, alle weiteren Partien gibt's live auf Joyn und ran.de. Am Sonntag, 4. Februar 2024, startet Deutschland direkt gegen Titelverteidiger Georgien ins Turnier. Kommentator Jan Lüdeke und Rugby-Experte Manuel Wilhelm berichten live ab 14:30 Uhr.

#ran-Sportchef Gernot Bauer: "Rugby bringt so viel mit wie kaum eine andere Sportart. Die Mischung aus Kraft und Eleganz, Vollkontakt und Taktik, spektakulären Einzelaktionen und tollen Typen findet in Deutschland immer mehr Zuspruch. Wir wollen den Fans daher auch die deutsche Nationalmannschaft zeigen, die Europe Championship ist das Event, mit dem Rugby und die Mannschaft in Deutschland wachsen kann. Gerade der Heimspiel-Kracher gegen Georgien wird ein echter Hingucker."

Florent Marty, CEO Rugby Europe: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der Seven.One Entertainment Group. Dies ist eine große Chance, den Rugbysport in Deutschland zu fördern und auszubauen. Nach der jüngsten Rugby-Weltmeisterschaft werden die Fans einige der besten Teams Europas sehen können, die um den Titel kämpfen, was ein spektakuläres Turnier verspricht."

Die Rugby Europe Championship findet jedes Jahr statt und bietet die Möglichkeit zur Qualifikation für die alle vier Jahre stattfindende Weltmeisterschaft. Die Seven.One Entertainment Group und Rugby Europe haben eine entsprechend langfristige Vereinbarung zu den exklusiven Übertragungsrechten im deutschsprachigen Raum geschlossen.

Die deutschen Gruppen-Spiele bei der Rugby Europe Championship 2024:

4. Februar, 14:30 Uhr: Deutschland - Georgien

11. Februar, 12:25 Uhr: Spanien - Deutschland

18. Februar, 13:10 Uhr: Niederlande - Deutschland

Alle Spiele live auf Joyn, ProSieben MAXX und ran.de.

