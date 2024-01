Rhauderfehn (ots) - Trennungen sind niemals einfach - besonders dann nicht, wenn der Partner den Schlussstrich zieht. Die Verzweiflung und der Kontrollverlust der Betroffenen sind meist groß, da sie häufig nicht nachvollziehen können, welche Gründe den Ex-Partner dazu bewogen haben, die Beziehung zu beenden. Florian Pohl sorgt hier für Klarheit. Als Geschäftsführer von Love Repair bietet er Menschen, die ihren Ex-Partner zurückgewinnen möchten, eine Anlaufstelle. Wie Florian Pohl seinen Kunden im Detail helfen konnte, wie sie die Zusammenarbeit mit ihm empfanden und welche Love Repair Erfahrungen sie genau machten, erfahren Sie hier.

Beziehungen sind erfüllend, doch wenn ein Partner überraschend die Beziehung beendet, geht das oft mit erheblichem Herzschmerz einher - besonders für denjenigen, der vom Ende der Beziehung überrascht wurde. In den darauffolgenden Monaten durchleben Betroffene häufig Phasen der Trauer und Verzweiflung, in denen sie sich einfach nicht vom ehemaligen Partner lösen können. Wiederholte Bemühungen, wieder aufeinander zuzugehen, enden oft erfolglos. Dennoch sehnen sich viele Menschen auch noch nach Jahren danach, wieder mit ihrem Ex-Partner zusammenzukommen. "Insbesondere, wenn Kinder involviert sind, können die Herausforderungen noch komplexer werden. Schließlich steigt die Belastung für alle Beteiligten, wenn sich die familiären Strukturen verändern", erklärt Florian Pohl, Geschäftsführer von Love Repair.

"Umso wichtiger ist es, den Dingen nicht tatenlos zuzusehen, sondern alles in seiner Macht Stehende zu tun, um die aktuelle Situation zu verbessern", so der Experte weiter. Um in dieser schwierigen Zeit Unterstützung zu bieten, hat es sich Florian Pohl zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden dabei zu helfen, sich intensiv mit den Trennungsgründen auseinanderzusetzen. Denn nur so hat ein möglicher Beziehungs-Neustart überhaupt eine Chance auf Erfolg. Das Angebot von Love Repair richtet sich an Menschen zwischen 30 und 54 Jahren, die sich nach einem Neuanfang mit ihrer vergangenen Liebe sehnen. Dabei setzt der Experte auf eine persönliche Beratung, um die aktuelle Situation optimal zu erfassen. Nur so können anschließend entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. Florian Pohl konnte so schon vielen Betroffenen dabei helfen, eine glückliche Beziehung mit dem Ex-Partner aufzubauen. Welche beeindruckenden Ergebnisse dabei erzielt werden konnten und welche Erfahrungen Kunden mit Love Repair machten, hat Florian Pohl im Folgenden zusammengefasst.

1. In komplizierten Trennungssituationen an sich arbeiten: Sabrina berichtet von ihren Love Repair Erfahrungen

Sabrina fand sich nach der Trennung von ihrem Ex-Freund in einer komplizierten Lage wieder, da sie noch in einer gemeinsamen Wohnung mit ihm lebte. Obwohl zunächst beide Partner mit dem Beziehungsende einverstanden waren, erkannte sie schon nach wenigen Wochen, dass sie ihren Partner immer noch liebte und eine endgültige Trennung nicht wollte. Da sie weiterhin Nähe suchte, jedoch auf Ablehnung stieß, gestaltete sich der Abstand durch die gemeinsame Wohnung schwierig. Zudem drängte Sabrina ihren Ex-Partner durch unüberlegte Aktionen immer weiter von sich weg. In dieser Phase suchte sie schließlich Hilfe bei Love Repair.

Das Coaching, das in ihrem Fall speziell auf Beziehungen ausgerichtet war, in denen die Ex-Partner noch zusammenwohnen, brachte Sabrina sowohl in beziehungstechnischer als auch in mentaler Hinsicht deutlich voran. Schritt für Schritt konnten sämtliche Blockaden gelöst werden. Sabrina betont, dass die Umsetzung der Tipps und Ratschläge von Love Repair eine aktive Rolle ihrerseits erforderte. Der Einsatz hat sich jedoch gelohnt und sie machte eine äußerst positive Love Repair Erfahrung: Inzwischen haben sie und ihr Ex-Partner wieder zueinander gefunden.

2. Wie Timo mit Love Repair emotionale Herausforderungen aufarbeiten konnte

Timo war anfangs skeptisch, überwand seine Bedenken jedoch und entschied sich, Love Repair auszuprobieren, da er mit seiner bisherigen Herangehensweise nicht vorankam. Vor dem Coaching durch Florian Pohl hatte er Fehler gemacht, die dazu führten, dass sich seine Ex-Freundin komplett von ihm distanzierte. Durch eine eingehende Aufarbeitung seiner emotionalen Herausforderungen gelang es ihm schließlich, wieder positiven Kontakt herzustellen.

Mittlerweile befinden sich Timo und seine Partnerin wieder in einer glücklichen Beziehung. Das Coaching bei Love Repair ermöglichte es ihm nicht nur die Fehler seiner Vergangenheit zu überwinden, sondern schuf auch die Basis für eine erfüllte Beziehung.

3. Positive Beziehungserfahrungen ganz neu aufleben lassen: Wie Florian Pohl Tinas Leben veränderte

Tina wurde nach erfolglosen Versuchen verschiedener Ex-zurück-Strategien auf Love Repair aufmerksam. Die Zeit nach der Trennung von ihrem Ex-Mann war für sie nicht einfach, zumal sie zwei gemeinsame Kinder haben. Auf der Suche nach Antworten versuchte Tina, sich mit ihrem Ex-Mann zusammenzusetzen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen, was jedoch erfolglos blieb. Kurz nach der Trennung lernte er sogar eine neue Frau kennen - eine Situation, die Tina zusätzlich belastete. Dennoch gab sie nicht auf und entschied sich, nach Hilfe zu suchen. Im Internet wurde sie schließlich auf Love Repair aufmerksam.

Das Coaching hatte einen schlagartigen Einfluss auf Tinas Leben: Nachdem sie Florian Pohl kontaktiert hatte, bot er ihr ein kostenloses Gespräch an, um sich ein Bild von der gesamten Situation zu machen. Insbesondere für die Situation mit den Kindern gab er ihr dabei auch direkt einige Ratschläge. Als Tina merkte, dass sie sich durch die Umsetzung der Tipps von Love Repair besser mit ihrem Ex-Mann austauschen konnte, entschied sie sich dafür, das gesamte Coaching zu buchen. Inzwischen hat sie einen Weg gefunden, die positiven Erlebnisse in ihrer vergangenen Beziehung neu aufleben zu lassen. Ihr Ex-Mann versucht wieder, Kontakt aufzunehmen und sie planen sogar, ihre Beziehung wieder aufzunehmen. Doch nicht nur hinsichtlich der Beziehung zu ihrem Mann konnte Florian Pohl Tina helfen, sie betont, dass sie auch über sich selbst viel gelernt habe und ist dankbar für jeden einzelnen Ratschlag.

Möchten auch Sie Ihre Beziehung retten und sich dabei von einem erfahrenen Experten unterstützen lassen? Dann melden Sie sich jetzt bei Florian Pohl (https://love-repair.de/) und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Beratungsgespräch!

Pressekontakt:

Love Repair Oliver Killisch & Florian Pohl E-Mail: hilfe@love-repair.de Webseite: https://love-repair.de/

Ruben Schäfer E-Mail: redaktion@dcfverlag.de

Original-Content von: Love Repair, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH