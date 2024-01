Köln (ots) - Es ist wieder soweit: Karneval und Fasching stehen vor der Tür, und Deiters, Marktführer in Sachen Verkleidungen, enthüllt die ultimativen Kostümtrends für 2024. In diesem Jahr reicht das Spektrum von klassischen Themen bis hin zu neuen, aufregenden Ideen, die jecke Herzen höherschlagen lassen. "Die Karnevals-, Fastnacht und Faschingszeit läuft bereits auf Hochtouren und es ist immer eine große Freude, die buntkostümierten Kinder und Erwachsenen in unseren Geschäften zu sehen. In unseren 31 Filialen, darunter dem größten Karnevalskaufhaus der Welt in Frechen, sowie in unserem Onlineshop, ist beispielsweise die Nachfrage nach Barbie, Ken und den wärmenden HARIBO-Goldbär-Kostümen sehr hoch," sagt Herbert Geiss, Inhaber der Deiters GmbH.

Folgende Kostüme sind die bisherigen Trends und Favoriten der Jecken:

Glänzende Auftritte mit Metallic

2024 steht ganz im Zeichen des Glanzes: Metallic-Kostüme bieten die perfekte Gelegenheit, sich in einen strahlenden Edelstein zu verwandeln und aus der Menge herauszustechen.

HARIBO macht alle froh

Besonders beliebt in diesem Jahr sind die Haribo Kostüme wie Goldbär, Lakritz-Schnecke oder die gemischten Tüten Tropifrutti, Quaxi und Color-Rado. Deiters hat in Kooperation mit Haribo diese Kostüme erstmals überhaupt im Angebot und die Jecken sind begeistert.

Retro-Chic: Die 80er/90er Jahre

Diese Ära war bekannt für ihre lebhaften und auffälligen Outfits. Ein Comeback dieser bunten und vielfältigen Modestile bietet eine nostalgische Reise zurück in die Vergangenheit.

Popkulturkostüme: Im Trend mit Filmen und Serien

Aktuelle Filme, Serien und Musikstars bieten Inspiration für trendige Kostüme. Diese sind besonders bei Fans der jeweiligen Popkulturereignisse beliebt.

Gemeinsam feiern: Gruppenkostüme

Ob mit Freunden oder der Familie - thematische Gruppenkostüme sorgen für doppelten Spaß und eine unvergessliche Zeit zusammen.

Abenteuer im All: Space-Kostüme

Weltraumkostüme laden dazu ein, in die unendlichen Weiten des Universums einzutauchen und galaktische Abenteuer zu erleben.

Rennfahrer & Piloten: Zeitlose Klassiker

Diese Kostüme sind eine beliebte Wahl für alle Altersgruppen und bieten Spaß und Spannung für kleine und große Fans von Geschwindigkeit und Flugabenteuern.

Das Krümmelmonster: Blaues Vergnügen für Groß und Klein

Mit seinem blauen Fell und der Liebe zu Keksen ist das Krümmelmonster ein lustiges und erkennbares Kostüm für Jung und Alt.

Barbie & Ken und die Magie von Pink

Die Barbie-Welt bietet unendliche Möglichkeiten für Kreativität. Von der Auswahl des passenden Barbie-Looks bis hin zu Make-up und Frisur - alles kann individuell gestaltet werden, um ein einzigartiges Barbie- oder Ken-Kostüm zu kreieren.

Deiters freut sich, diese Trends präsentieren zu dürfen und wünscht allen Narren eine fröhliche und bunte Session 2024. Alaaf und Helau!

