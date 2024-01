Monheim am Rhein (ots) - "Steuern sind Chefsache", betont Alex Fischer, renommierter Steuercoach. In einer Welt, in der Steuergestaltung oft nur großen Konzernen vorbehalten scheint, öffnet Fischer mit seinem Next-Level-Steuercoaching, seit 2019, neue Wege für Selbstständige, Freiberufler und mittelständische Unternehmen. Sein Coaching bietet nicht nur tiefe Einblicke in legale Steueroptimierung in Deutschland, sondern befähigt Teilnehmer auch dazu, ihre Steuerberater effektiv zu führen.

- Kundenerfahrung: Hausverwalter Anton S. - Anton S. kümmerte sich 15 Jahre lang eigenständig um seine Steuern, bevor er auf Fischers Coaching stieß. Er lernte, seine Ausgaben und Investments strategisch zu planen, und erzielte dadurch eine signifikante Steuerersparnis. "Die persönliche Betreuung durch Alex Fischer war inspirierend und verändernd", sagt er. - Kundenerfahrung: Steuerberater Niklas - Niklas, ein erfahrener Steuerberater, erweiterte durch das Coaching seine Beratungskompetenz. "Die Inhalte waren so aufschlussreich, dass ich meine Dienstleistungen anpassen und verbessern konnte", erklärt er. - Kundenerfahrung: Apothekerin Carole H. - Carole H., eine Apothekerin, fand im Steuercoaching neue Wege, ihre finanzielle Situation zu optimieren. "Es hat meine Sicht auf Steuern komplett verändert und mir neue Möglichkeiten aufgezeigt", teilt sie mit. - Kundenerfahrung: Unternehmer Minko D. - Minko D., der Supermärkte deutschlandweit betreut, sah Steuern immer als festen Kostenfaktor. Durch Fischers Coaching erkannte er jedoch, dass vorausschauende Planung und strategische Steuergestaltung zu erheblichen Einsparungen führen können. "Das Coaching hat nicht nur meine finanzielle Situation verbessert, sondern auch mein Mindset verändert", betont Minko D.

Diese Erfolgsgeschichten und mittlerweile über 6.000 Teilnehmer verdeutlichen die Wirksamkeit von Alex Fischers Methoden und unterstreichen sein tiefgreifendes Verständnis für die Herausforderungen seiner Kunden. Über 300 Steuerberater und Wirtschaftsprüfer haben inzwischen das Mentoringprogramm absolviert, um ihren Mandanten besser helfen zu können. Sein Engagement, Wissen und Erfahrung machen ihn zu einem gefragten Experten in der Welt der Steueroptimierung.

Alex Fischer, mit über 30 Jahren Erfahrung in der Immobilien- und Finanzbranche, hat sich auf die steuerliche Optimierung spezialisiert. Mit seinem Next-Level-Steuercoaching unterstützt er Unternehmer in allen Aspekten der Steuergestaltung, um langfristigen finanziellen Erfolg zu sichern. Die AFM Media (AFM GmbH) mit Sitz in Monheim am Rhein besteht seit 2020. Thorsten Bader als Geschäftsführer und sein Team erarbeiten und vermitteln hochwertiges Wissen für Unternehmer und Selbstständige in den Bereichen Unternehmertum, Steuern und Immobilien.

