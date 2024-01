Köln (ots) - Der Weihnachtsmann hat ein neues Zuhause - und zwar mitten in Köln! Denn ab sofort ist er fester Teil der TOGGO Welt von SUPER RTL. Der marktführende Anbieter von Kinderunterhaltung in Deutschland hat die weltweiten Rechte am Kultformat "Weihnachtsmann & Co. KG" erworben. Seit mehr als 25 Jahren gehört die lineare Ausstrahlung der gleichnamigen Serie zum festen Weihnachtsprogramm und erzielt immer wieder Top-Einschaltquoten. Durch die Übernahme der Rechte kann SUPER RTL das Format weiterentwickeln, neuen Content unter anderem für digitale Plattformen gestalten, im Lizenzgeschäft auswerten und global verwerten.

Schon seit 1997 lockt "Weihnachtsmann & Co. KG" bei SUPER RTL ganze Familien vor den Bildschirm. Die ursprünglich französisch-kanadische Zeichentrickserie (Originaltitel: Le monde secret du Père-Noël, deutsch: Die geheime Welt des Weihnachtsmanns) umfasst 26 Episoden à 22 Minuten. Dabei haben die Geschichten rund um den Weihnachtsmann und seine Elfen, die das Weihnachtsfest vor der Sabotage fieser Schurken bewahren, nicht nur einen hohen Unterhaltungsfaktor für die Kernzielgruppe der Kinder, sondern auch längst Kultstatus bei vielen Erwachsenen. So bewährt sich der Klassiker Jahr für Jahr mit überragender Performance - sowohl im linearen TV als auch auf digitalen Streaming-Plattformen wie RTL+.

Frank Dietz, Head of Acquisitions & Co-Productions bei SUPER RTL: "'Weihnachtsmann & Co. KG' gehört für viele Familien genauso zu Weihnachten wie Tannenbäume und Spekulatius. Nun Rechteinhaber dieser Traditionsmarke zu sein, ist für uns daher eine ganz besondere Verantwortung. Mit unserer langjährigen Expertise rund um Kinderprogramme können wir das Format kreativ ausbauen, für digitale Kanäle neu adaptieren und somit für nachwachsende Generationen dauerhaft frisch und attraktiv halten."

Die anhaltende Beliebtheit macht "Weihnachtsmann & Co. KG" auch im Lizenzgeschäft zu einer stark gefragten Marke, deren Potenzial weit über die bisher verfügbaren Hörspiele und Home-Entertainment-Produkte hinausreicht. Hier wird die hauseigene Lizenzagentur SUPER RTL Licensing den hochkarätigen Schlitten mit voller Kraft anschieben. Hendrik Rinsche, Senior Vice President RTL Consumer Products: "Dank dieses tollen Neuzugangs in unserem Portfolio feiern wir Weihnachten schon im Januar! Mit der Marke lassen sich innovative Produkte in den verschiedensten Kategorien umsetzen. Das Spektrum reicht von Plüsch, Spielwaren und Bekleidung für die Kids bis hin zu Dekorations-, Homewear- und Food-Artikeln, an denen auch erwachsene Fans rund um Weihnachten ihre Freude haben werden."

Erste Gespräche diesbezüglich führt das Team von SUPER RTL Licensing vom 30. Januar bis zum 3. Februar auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. Bei der wichtigsten internationalen Veranstaltung der Spielwarenbranche ist "Weihnachtsmann & Co. KG" in diesem Jahr direkt als eines der Top-Lizenzthemen dabei.

Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.

Pressekontakt:

Andreas Haider: Senior Communication Manager | T: +49 221 456-51011 | andreas.haider@rtl.de

Original-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH