Unterföhring (ots) - Hört sich das nicht gut an? SAT.1 zeigt sechs neue Folgen von "Hast Du Töne?". Natürlich mit Matthias Opdenhövel. Natürlich mit der Live-Band "Tönlein Brilliant". Natürlich zur Prime Time. Wer erkennt einen Song an den ersten Tönen? Wer die meisten Songs im Schnelldurchlauf? Und wer anhand nur eines einzigen Instruments? Das Musik-Quiz "Hast Du Töne?" kommt im Frühjahr 2024 in SAT.1 und auf Joyn.

SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "Gute Laune, Lieblingsmusik und ein Quiz? Das klingt nach SAT.1! Mit 'Hast Du Töne?' setzen wir nach dem erfolgreichen 'Das 1%-Quiz' und 'The Floor' auf eine weitere starke Quiz-Marke für die SAT.1-Prime-Time am Donnerstag. Selbstverständlich übernimmt Matthias Opdenhövel die Moderation - wie schon vor 25 Jahren."

Moderator Matthias Opdenhövel: "Endlich ein 'Hast Du Töne' Revival! Mit Originaltitel, Originalmoderator, und wir haben sogar die Originalband 'Tönlein Brilliant' wieder zusammenbekommen. Ich komme mir vor wie bei den Blues Brothers. Rawhide! Wer den Song nicht kennt, kann demnächst noch viel lernen... Ich freue mich unfassbar drauf!"

So funktioniert "Hast Du Töne?"

Bei "Hast Du Töne?" hören drei Promi-Duos ganz genau hin: In mehreren Spielrunden wird das Musikwissen auf den Prüfstand gestellt. Wer beweist das feinste Ohr? Wer punktet mit ausgefallenen Musik-Kenntnissen? Und welches Duo erspielt in der Finalrunde das meiste Preisgeld für einen Teilnehmer seines Publikumsblocks?

Banijay Productions Germany produziert die Prime-Time-Show für SAT.1 und Joyn. Sie basiert auf dem Konzept des amerikanischen Formats "Name That Tune", das ab 1953 auf CBS ausgestrahlt und in rund 30 Länder verkauft wurde. In Deutschland lief die Show von 1999 bis 2001 mit über 300 Folgen, schon damals moderiert von Matthias Opdenhövel.

"Hast Du Töne?" - sechs Folgen im Frühjahr 2024 in SAT.1 und auf Joyn

