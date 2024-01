Hamburg (ots) - "Ünner de Sünn" - so lautet in diesem Jahr das Motto des plattdeutschen Schreibwettbewerbs "Vertell doch mal" von NDR, Radio Bremen und dem Hamburger Ohnsorg-Theater. Ab sofort haben Autorinnen und Autoren die Gelegenheit, ihre Kurzgeschichte zu schicken. Einsendeschluss ist der 15. März.

Botschafterin von "Vertell doch mal" ist in diesem Jahr die Bestsellerautorin Dörte Hansen ("Altes Land", "Mittagsstunde", "Zur See"). Sie selbst ist plattdeutsche Muttersprachlerin und ruft alle Plattschnackerinnen und Plattschnacker zum Mitmachen auf. "Een seggt doch ümmer: 'Wokeen schrifft, de blifft!' Also: Schriev wat op. Vertell mal wat!"

Zu gewinnen gibt es Preisgelder von insgesamt mehr als 5000 Euro. Die 26 besten Geschichten werden als Buch veröffentlicht, darunter auch der prämierte Text für den "Ü 18"-Preis, also für Jugendliche "ünner" - unter - 18 Jahren. Die sechs Siegergeschichten werden am 16. Juni bei einer feierlichen Gala im Ohnsorg-Theater bekanntgegeben und prämiert.

Eingereicht werden darf ein selbstverfasster, bisher unveröffentlichter niederdeutscher Text zum Thema "Ünner de Sünn" auf max. eineinhalb DIN A4-Seiten (Schriftgröße 12, 1,5-zeilig). Die Kurzgeschichten können per Mail an vertell@ndr.de bzw. vertell@radiobremen.de gesandt werden oder per Post an eine der folgenden Adressen:

NDR 1 Welle Nord, Stichwort "Vertell doch mal!", Postfach 3480, 24033 Kiel;

NDR 1 Niedersachsen, Stichwort "Vertell doch mal!", 30150 Hannover;

NDR 90,3, Stichwort "Vertell doch mal!", 20149 Hamburg;

NDR 1 Radio MV, Stichwort "Vertell doch mal!", Postfach 110144, 19001 Schwerin;

Radio Bremen, Stichwort "Vertell doch mal!", 28100 Bremen.

Weitere Informationen zu "Vertell doch mal" 2024 und die Teilnahmebedingungen finden Sie auf ndr.de/vertell.

