München (ots) - Endlich wieder ein Dreier für die Düsseldorfer EG, ein extrem wichtiger im Abstiegskampf. Mit dem 5:3-Sieg gegen Straubing vergrößert sich der Abstand auf den Letzten Iserlohn zumindest bis morgen auf 5 Punkte. Kein Gerede mehr von den Playoffs erklärt DEG-Boss Harald Wirtz in der 1. Drittelpause unmissverständlich, da lag die DEG sogar mit 1:2 hinten. "Für mich geht es nur noch darum, Punkte zu sammeln. Mich interessiert der Playoff-Platz nicht", sagt Wirtz als Geschäftsführender Gesellschafter. Zwar plane die DEG auch die für DEL2, aber "unser Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf der PENNY-DEL. Wir haben auch die Erwartungshaltung, dass wir das schaffen", fordert Wirtz: "Ich möchte uns am Ende der Saison nicht auf Platz 14 sehen." Der Abstieg hätte "einen fatalen Einschnitt" zur Folge. Auf Düsseldorf wartet am Sonntag (live ab 16.15 Uhr) Abstiegskampf pur gegen Iserlohn Roosters, bislang bestes Team in 2024. Die Niederlage gegen Düsseldorf sorgt beim Dritten Straubing für einen Dämpfer, auch wenn Platz 3 mit 75 Punkten vorerst sicher scheint. "Das Spiel hatten wir von Anfang an verloren. Auch, wenn wir im 1. Drittel besser waren, haben wir 60 Minuten einen richtigen Schmarrn zusammengespielt. Da hat am Schluss auch die Gierigkeit gefehlt, die Punkte zu holen", moniert Straubings Sandro Schönberger. MagentaSport-Experte Christoph Ullmann darüber, wie wichtig der Düsseldorfer Sieg war: "Das waren unterschiedliche Gesichter, die man besonders bei der DEG gesehen hat. Kein guter Start, aber hinten raus schaffst du es dann, eine 2-Tore-Führung über die Ziellinie zu retten. Das ist unglaublich positiv."

Nachfolgend die Stimmen aus der PENNY-DEL am Donnerstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht's am Freitag mit u.a. EHC Red Bull München gegen die Kölner Haie - live im Einzelspiel und in der Konferenz ab 19 Uhr bei MagentaSport.

Düsseldorfer EG - Straubing Tigers 5:3

Düsseldorf holt den 4. Sieg in Serie, aber erstmals wieder auch 3 Punkte. Wichtig im Abstiegskampf. Die DEG steht damit bei 48 Punkten auf Platz 11. Für Straubing ein kleiner Rückschlag im Playoff-Rennen. Alle Treffer der Partie im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YUgxQ2ZYQXYrakg4VnQ1NkV4SEV6WWIxNXFtUXBndzRRdzNuN2JTZGt5RT0=

Alexander Ehl, 1 Tor und 1 Assist, DEG: "Wir haben uns fest vorgenommen, dass wir im letzten Drittel alles reinhauen. Dass wir cool bleiben und es souverän über die Runden bringen. Das haben wir geschafft." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NFlIaXBEY1VKNDYza3p4K1ZPQWhhcysxbG1qTFJQN2pNazJjQlh2Y1NoZz0=

Sandro Schönberger, Straubing: "Das Spiel hatten wir von Anfang an verloren. Auch, wenn wir im 1. Drittel besser waren, haben wir 60 Minuten einen richtigen Schmarrn zusammengespielt. Da hat am Schluss auch die Gierigkeit gefehlt, die Punkte zu holen. Deshalb hat Düsseldorf auch verdient gewonnen... Gefühlt hat alles gefehlt... Es wird eine Videoanalyse geben, die nicht schön wird, aber da müssen wir durch." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NStYZFV6QUtsTmtHQmIzS2w4NXU2Sk5XNTF0Q3VrRFVQOVhvcHFOSTdCST0=

MagentaSport-Experte Christoph Ullmann: "Das war keine Defensiv-Schlacht. Das waren unterschiedliche Gesichter, die man besonders bei der DEG gesehen hat. Kein guter Start, aber hinten raus schaffst du es dann, eine 2-Tore-Führung über die Ziellinie zu retten. Das ist unglaublich positiv. Das ist in den Köpfen, was in den letzten Spielen passiert ist. Dass du das immer wieder verspielt hast. Straubing hat richtig stark angefangen und hatte dann einen Durchhänger, der ihnen dann das Spiel gekostet hat. Das waren Hochs und Tiefs auf beiden Seiten. Düsseldorf macht das glücklich, Tom Pokel und seine Mannschaft wahrscheinlich ziemlich sauer." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Wk1yd29QVHJnNzZBVVpydTB2NjI0VUY2OUM4KzhVUkFyL2h2TTZ6MVVGST0=

Harald Wirtz, Geschäftsführender Gesellschafter der Düsseldorfer EG in der 1. Drittelpause über die Tatsache, dass die DEG leichtfertig Punkte verspielt: "Ich habe dafür keine Erklärung. Jeder würde sagen, man ist zu schnell in der Kabine, hat man das Spiel zu schnell abgeschrieben. Das ist im Nachhinein sehr schwer zu analysieren. Ich glaube einfach, es will dieses Jahr nicht. Es will dieses Jahr nicht aufgehen. Es fehlt ein bisschen das Glück. Es fehlt aber auch ein bisschen der letzte Wille, das Ding nach Hause zu bringen. Es fällt mir schwer, dass an einzelnen Situationen festzumachen."

Von den Playoffs will Wirtz nichts mehr wissen: "Es ist unfassbar eng in der Tabelle. Für mich geht es nur noch darum, Punkte zu sammeln. Mich interessiert der Playoff-Platz nicht, wenn Sie mich danach fragen wollen... Ich sehe es nicht anders als der Trainer. Aus sportlicher Sicht muss man auf dem Eis Punkte sammeln. Dann kann am Ende vielleicht der 10. Platz rauskommen. Dann wären wir ja alle glücklich. Der Fokus des gesamten Klubs, insbesondere der Geschäftsführung, liegt darin, nicht noch weiter in den Abstiegsstrudel reinzugeraten. Ich möchte uns am Ende der Saison nicht auf Platz 14 sehen."

Was würde ein Abstieg bedeuten: "Da kann ich mir noch gar nicht die Gedanken machen. Wirtschaftlich gesehen, wäre das ein fataler Einschnitt. Wir haben eine langfristige Planung, die nach vorne bringen soll. Wir mussten die Platzerwartung etwas korrigieren auf den 10. Platz. Das von Platz 10 bis 14 alles so eng ist, haben wir nicht erwartet. Wir haben unsere Kaderplanung für die Saison 24/25 ein bisschen zurückgefahren, weil wir uns jetzt drauf konzentrieren, am 52. Spieltag nicht 14. Zu sein."

Über die aktuelle Planung: "Wir planen sicherlich mit PENNY-DEL. Wir werden eine feine Zweitliga-Planung fahren. Das ist aus kaufmännischer Sicht absolut notwendig. Das beginnt damit, dass man den Antrag für die DEL2 stellen muss. Unser Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf der PENNY-DEL. Wir haben auch die Erwartungshaltung, dass wir das schaffen." Der Link zum ganzen Gespräch: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UmZhR09GRE5vSnZaTjhGS3ZjajQ2ajVyOVRSNVRpc3FQeDZGdTcxazBjaz0=

