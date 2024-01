Mainz (ots) - Statt zwei nun vier: Bisher wird das sonntägliche ZDF-Politikmagazin "Berlin direkt" im Wechsel von Diana Zimmermann, Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios, und ihrer Stellvertreterin Shakuntala Banerjee moderiert. Nun wird die Moderationsriege mit einem ZDF-Hauptstadtkorrespondenten und einer ZDF-Hauptstadtkorrespondentin erweitert: Am Sonntag, 28. Januar 2024, 19.10 Uhr im ZDF, begrüßt erstmals Daniel Pontzen die Zuschauerinnen und Zuschauer zur 20-minütigen Live-Sendung aus dem ZDF-Hauptstadtstudio. Und am Sonntag, 18. Februar 2024, 19.10 Uhr, präsentiert erstmals Andrea Maurer das erfolgreichste Politikmagazin im deutschen Fernsehen.

Diana Zimmermann, Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios Berlin: "Unser gesamtes Team der Hauptstadtkorrespondentinnen und -korrespondenten des ZDF ermöglicht das breitgefächerte Angebot mit Hintergründen, Analysen und Interviews zu aktuellen politischen Themen, das die Qualität von 'Berlin direkt' ausmacht. Es freut mich, dass wir uns nun auch in der Moderation breiter aufstellen und so neue Perspektiven einbringen können."

In seiner Premieren-Sendung als "Berlin direkt"-Moderator begrüßt Daniel Pontzen als Studiogast SPD-Chefin Saskia Esken zum Thema: "Großer Wurf? Was aus den Bund-Länder-Vereinbarungen zur Asylpolitik geworden ist". Weitere Themen in der Sendung sind unter anderem: "Radwege in Peru: Wie berechtigt ist die Kritik an der deutschen Entwicklungshilfe?" sowie "Donald Trump: Wie sich Berlin und Brüssel auf seine mögliche Wiederwahl vorbereiten".

Daniel Pontzen, 43, ist seit 2018 als Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio tätig, moderiert seit November 2019 vertretungsweise das "ZDF-Mittagsmagazin", war 2021 Moderator der ZDF-Wahlduelle "Für & Wider" und präsentiert zudem gelegentlich das investigative ZDF-Politmagazin "frontal".

Andrea Maurer, 41, ist seit 2020 als politische Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio im Einsatz. Beim ZDF arbeitete sie zuvor ab 2009 für die "Kulturzeit", für das "ZDF-Morgenmagazin", das sie auch moderierte, sowie für "aspekte".

Die "Berlin direkt"-Ausgabe am Sonntag, 4. Februar 2024, 19.10 Uhr, moderiert Shakuntala Banerjee, die seit 2019 das ZDF-Politikmagazin präsentiert. Diana Zimmermann, die seit Dezember 2023 als Nachfolgerin von Theo Koll das ZDF-Hauptstadtstudio leitet, wird die "Berlin direkt"-Ausgabe am Sonntag, 11. Februar 2024, moderieren.

Daniel Pontzen und Andrea Maurer übernehmen zusammen ein Drittel der "Berlin direkt"-Moderationen im Jahr, Diana Zimmermann und Shakuntala Banerjee jeweils ein Drittel.

Die Hauptstadtkorrespondentinnen und -korrespondenten des ZDF bieten online zudem profunde Einblicke hinter die Kulissen des Berliner Politikbetriebs. In der jüngsten Folge von "Inside PolitiX" berichtet Andrea Maurer über "Der Anti-Ampel-Aufstand – Worum es beim Bauern-Protest wirklich geht" (https://www.zdf.de/politik/inside-politix/bauern-proteste-aufstand-ampel-subventionen-agrardiesel-100.html).

Weitere Informationen Hier finden Sie "Berlin direkt" (https://www.zdf.de/politik/berlin-direkt) in der ZDFmediathek. Hier finden Sie "Inside PolitiX" (https://www.zdf.de/politik/inside-politix) in der ZDFmediathek. Hier finden Sie biografische Angaben zu Daniel Pontzen (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/pontzen-dr-daniel), Andrea Maurer (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/maurer-andrea), Diana Zimmermann (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/zimmermann-diana) und Shakuntala Banerjee (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/banerjee-shakuntala).

