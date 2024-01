Mainz (ots) - Die ersten Free-TV-Bilder vom Samstagsabendspiel in der Fußball-Bundesliga sind online schon 30 Minuten früher zu sehen: Ab Samstag, 27. Januar 2024, ist "das aktuelle sportstudio" in der ZDFmediathek live ab 22.30 Uhr auf Sendung. Im TV erklingt die Erkennungsmelodie des "aktuellen sportstudios" weiterhin um 23.00 Uhr.

ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Mit dem neuen Online-First-Angebot wollen wir allen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern am Samstagabend gerecht werden: den Sportfans, die auf die ersten frei empfangbaren Bilder vom Abendspiel warten, den Fernsehzuschauerinnen und -zuschauern, die die feste Beginnzeit unserer Sendung um 23.00 Uhr im ZDF zu schätzen wissen und auch unserem Publikum im Studio 3 auf dem Mainzer Lerchenberg."

Online first: Bayer Leverkusen – Borussia Mönchengladbach

Im "aktuellen sportstudio" steht am Samstag der 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga im Fokus – mit den ersten Free-TV-Bildern vom Topspiel am Abend zwischen Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Auf sportstudio.de und in der ZDFmediatheks-App via Smart-TV (zum Beispiel Hbb-TV) oder Tablet sowie Smartphone können die Fußballfans ab 22.30 Uhr erleben, ob die in den bisherigen 18 Partien der aktuellen Bundesliga-Saison noch unbesiegte Werkself um Trainer Xabi Alonso im Nachbarschaftsduell gegen den Tabellenzwölften vom Niederrhein den Vorsprung als Spitzenreiter behaupten konnte.

Gast im "aktuellen sportstudio"

Als Gast im "aktuellen sportstudio" begrüßt Moderator Jochen Breyer den neuen deutschen Slalom-Star: Skirennläufer Linus Straßer, der zuletzt kurz nacheinander die Slalom-Weltcups in Kitzbühel und Schladming gewann.

Kontakt Bei Fragen zum "aktuellen sportstudio" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen Im ZDF-Presseportal finden Sie eine "sportstudio"-Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live) Hier finden Sie "das aktuelle sportstudio" (https://www.zdf.de/sport/das-aktuelle-sportstudio) in der ZDFmediathek

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation Telefon: +49-6131-70-12108

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/) und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH