Altenholz (ots) - Dataport, der IT-Dienstleister der öffentlichen Verwaltung, vereinbart mit SoftwareOne, ein führender Anbieter von End-to-End-Software- und Cloud-Lösungen, eine Partnerschaft zum Zweck des bundesweiten Vertriebs seiner dPhoenixSuite, des digital souveränen Webarbeitsplatzes von Dataport. Die vertragliche Vereinbarung mit einer Laufzeit von drei Jahren wurde von Dr. Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport, und Thomas Garbe, Geschäftsführer von SoftwareOne Deutschland, am Unternehmenssitz von Dataport in Altenholz unterzeichnet.

Die dPhoenixSuite wird für den öffentlichen Sektor als vollumfänglicher digital souveräner Arbeitsplatz mit webbasierten Open-Source-Modulen entwickelt. Sie verfügt über alle Grundfunktionen für die tägliche Arbeit am Computer: E-Mail, Kalender, Kontakte, Textverarbeitung, Chat und Videokonferenzen. Betrieben wird die dPhoenixSuite in sicheren Rechenzentren öffentlich-rechtlicher IT-Dienstleister sowie in gesicherten Clouds.

Dataport schließt Vertriebspartnerschaften ab, um zudem Kunden zu erreichen, die nicht zum Trägerkreis von Dataport gehören. Die Partnerunternehmen selbst können durch die Partnerschaft mit Dataport ihren Kunden Alternativen zu herkömmlichen Office-Lösungen anbieten.

Thomas Garbe, Geschäftsführer SoftwareOne Deutschland sowie Leiter des Geschäftsbereiches Öffentliche Auftraggeber bei SoftwareOne in der D-A-CH-Region, stellt fest: "Unsere Partnerschaft mit Dataport unterstützt den öffentlichen Sektor auf dem Weg in die digitale Welt. Dank der innovativen dPhoenixSuite können Behördenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter leistungsstarke Kollaborations- und Kommunikationstools auf Basis von Open-Source-Lösungen nutzen, um einfach und digital souverän zu arbeiten. Mit der dPhoenixSuite runden wir unser Portfolio an souveränen Cloud-Services für den Behördenarbeitsplatz perfekt ab."

Dazu Dr. Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport: "Dataport verfolgt und unterstützt die Strategie der digitalen Souveränität. Für uns gilt es, die Einflussnahme von Drittstaaten auf die Informationstechnik der öffentlichen Verwaltung zu reduzieren. Die dPhoenixSuite als Open-Source-basierter Webarbeitsplatz ist eine echte und sichere Alternative zu proprietären Lösungen aus Drittstaaten. Mit SoftwareOne haben wir nun einen starken Vertriebspartner an der Seite, um mit einem gestärkten Vertrieb der dPhoenixSuite die digitale Souveränität bundesweit weiter voranzutreiben."

Durch die Vertriebspartnerschaft mit SoftwareOne hat Dataport bereits den zweiten wichtigen Partner für die dPhoenixSuite gewonnen. Bereits im Jahr 2023 konnte der IT-Dienstleister einen Partner für den Aufbau seines Fachvertriebs innerhalb Deutschlands gewinnen.

