Mannheim (ots) - Tradition und Innovation vereint in einem Papiertaschentuch: Am 29. Januar 2024 schaut Tempo auf eine Erfolgsgeschichte von 95 Jahren zurück, die sich durch Verbrauchernähe und Lebensqualität auszeichnet. Tempo ist heute Marktführer im Bereich Taschentücher in Deutschland, Österreich und der Schweiz und hat sich seit der Patentanmeldung des Tempo-Taschentuchs im Jahr 1929 stetig weiterentwickelt. Tempo gibt es in verschiedenen Varianten, Größen und Designs. Von der in den 70er-Jahren noch einzigartigen Faltung, die das Öffnen mit einer Hand ermöglicht, über Produktneuheiten wie Tempo "sanft und frei" mit Eukalyptus-Öl oder stylische Tempo-Boxen bis hin zur neuen Formel für stärkere und waschmaschinenfestere Taschentücher: Das Taschentuch ist Kundenliebling. Zu diesem Erfolg haben auch die Mitarbeiter*innen aus den Essity-Werken in Neuss und Mannheim beigetragen.

Tempo begleitet Menschen durchs Leben - mit beständiger Qualität und innovativen Weiter-entwicklungen. Dass Millionen von Tempo-Taschentüchern in verschiedenen Varianten vom Band in die Haushalte kommen, dafür haben die Mitarbeitenden bei Essity gesorgt: 60 Jahre lang wurde das Taschentuch in Neuss produziert, seit 2023 gibt es Tempo aus dem Mannheimer Werk. Mannheim wird damit zum Markenstandort ausgebaut, während Neuss Zentrum für Handelsmarken wird. "Mit Tempo haben wir eine weitere starke Marke in Mannheim und bedienen nun künftig von hier aus den Tempo-Markt in Deutschland, aber auch in Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Tempo hat ein einzigartiges Erfolgsrezept und wir sind hier im Werk sehr stolz, täglich Teil dieser Geschichte zu sein", sagt Mannheimer Werkleiter Carlo Russo. "Als Marken-Standort hat man zudem den Vorteil, Innovationen voranzutreiben und Zukunftsprodukte ins Werk zu holen. Tempo stärkt unseren Standort und die Region."

Das Werk arbeitet dabei eng mit den Tempo-Innovationsteams zusammen, die neue Ideen nach Verbraucherwünschen entwickeln. Im Fokus stehen nachhaltige Entwicklungen, wie die Tempo-Boxen aus mindestens 70% recycelten Fasern oder Taschentücher mit einem antibakteriellen Wirkstoff für eine bessere Hygiene. Dazu besteht die gesamte Papiertaschentuchpackung zu 33 % aus PCR-Material (Post-Consumer-Recycling) ebenso wie der Druckbereich der Tempo Außenfolien reduziert wurde, sodass Tempo Plastikverpackungen noch einfacher zu recyceln sind.

