Mainz (ots) - Jung, verliebt, beziehungsfähig? Ein ganzer Strauß an ZDF-Formaten beschäftigt sich rund um den Valentinstag damit, wie junge Erwachsene lieben, streiten, daten oder zusammenleben. In einem synergetischen Projekt sind verschiedene Formate und Ausspielwege inhaltlich miteinander verknüpft.

Um präzise auf die Bedürfnisse der Zielgruppe einzugehen und ihre Ansichten in puncto Beziehungen zu ermitteln, wurde im Auftrag des ZDF, Redaktion "Soll ich ...?", eine repräsentative Umfrage unter 1000 jungen Erwachsenen in Deutschland durchgeführt. Umfassend veröffentlicht werden die Umfrageergebnisse am Sonntag, 4. Februar 2024, auf sollich.zdf.de und ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten).

Verschiedene ZDF-Formate und Social Media zum Programmschwerpunkt Liebe, Lust und Herzschmerz

Der Programmakzent zu Liebe, Lust und Herzschmerz startet am Sonntag, 4. Februar 2024, 10 Uhr, mit einer neuen Folge des Online-Formats "Soll ich… ?" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/gesellschaft/soll-ich) und ab Freitag, 12. Februar 2024 auf dem YouTube-Kanal von "37 Grad" (https://www.youtube.com/c/37grad). Im Zentrum steht die Frage: "Soll ich meine Beziehung retten?". Um es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, bieten vier Folgen der neuen ZDFneo-Coaching-Reihe "Love Hunters" Anregungen. Paartherapeutin Birgit Fehst und Moderatorin Hadnet Tesfai verhelfen Paaren zu mehr gegenseitigem Verständnis. Alle Folgen gibt es in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/zdfunternehmen/archiv-dokumente-zdf-fernsehratssitzungen-100.html) ab Mittwoch, 7. Februar, 10 Uhr. Bei ZDFneo: Folgen 1 und 2 am Sonntag, 11. Februar 2024, ab 23.40 Uhr, Folgen 3 und 4 am Sonntag, 18. Februar 2024, ab 23.50 Uhr.

In "Terra Xplore" geht Moderatorin Lisa Budzinski der Frage nach "Wie gefährlich ist Liebeskummer?" Sie erkundet, was Liebeskummer in der Psyche und im Körper genau bewirkt und wie er bewältigt werden kann. Zu sehen in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/dokumentation/terra-xplore) ab Mittwoch, 7. Februar 2024, 10 Uhr, und ab Donnerstag, 15. Februar, 14 Uhr, auf dem YouTube-Kanal von "Terra Xplore (https://www.youtube.com/c/terraxplore)".

Raus aus der eigenen Blase, rein in den Austausch lautet der Ansatz, mit dem der YouTube-Kanal "unbubble" (https://www.youtube.com/@unbubble) von ZDFkultur Menschen zu verschiedenen Gesprächssettings zusammenführt. In "13 Fragen" diskutiert Moderatorin Salwa Houmsi mit ihren Gästen über das Thema "Tinder, Bumble & Co.: Machen Dating-Apps die Liebe kaputt?".Online ab Mittwoch, 7. Februar, 17 Uhr, auf "unbubble" (https://www.youtube.com/@unbubble) und in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/kultur/13-fragen).

Darf eine Frau heute noch "nur" Hausfrau und Mutter sein wollen oder verhindern klassische Aufgabenverteilungen echte Gleichberechtigung? Das ist das Thema von "Sag's mir – Rollenbilder in Beziehungen: Tradwife trifft Feministin",onlineam Mittwoch, 14. Februar 2024, 17 Uhr, auf "unbubble" (https://www.youtube.com/@unbubble) und in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/kultur/sags-mir).

Die Reportage-Reihe "37 Grad" erzählt Geschichten mitten aus dem Leben, wie die von Melissa und Maurice, die in der Coaching-Reihe "Love Hunters" ihre Probleme in Sachen Vertrauen und Eifersucht angehen. Die 15-minütige Reportage ist im Februarauf dem "37-Grad"-YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/37Grad) und in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/dokumentation/37-grad) zu sehen.

Begleitet und erweitert wird der ZDF-Programmakzent auch in den Social-Media-Kanälen des ZDF: von einer Instagram (https://www.instagram.com/zdf37grad/?hl=de)-Themenwoche sowie Beiträgen in TikTok (https://www.tiktok.com/@37grad?lang=de-DE) und Facebook (https://www.facebook.com/ZDF37Grad/) bei "37 Grad" bis hin zu neuen Posts in den Instagram-Channels von ZDFkultur "Das ist also Kunst" (https://www.instagram.com/dasistalsokunst/?hl=de) und "Around the Word" (https://www.instagram.com/aroundtheword/?hl=de). Am Montag, 12. Februar 2024, 20 Uhr, steht Paartherapeutin Birgit Fehst für "Love Hunters" auf der Social-Media-Plattform Reddit (https://www.reddit.com/user/zdf_mediathek/?xpromo_edp=enabled) für einen unmittelbaren Austausch mit der Community zur Verfügung.

Die Sendungen werden mit Untertiteln angeboten, "Love Hunters" zudem mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) in der ZDFmediathek.

In der Sendung"Volle Kanne" wird am Montag, 5. Februar 2024, und im "ZDF-Mittagsmagazin" am Mittwoch, 14. Februar 2024, über den Programmakzent berichtet.

