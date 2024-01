Worms (ots) - Mit der eigenen Stimme einen lukrativen Nebenverdienst aufbauen? Was weit hergeholt klingt, wird durch eine Sprecherkarriere zur Realität. Als Profisprecher und Geschäftsführer der Golden Voice Academy steht Patrick Khatrao Nachwuchssprechern auf diesem Weg zur Seite. Mit seinen Kursen für Sprecherausbildungen ermöglicht er es Branchenneulingen und etablierten Schauspielern, Sprechern und Sängern, sich mit ihrer Stimme ein zweites Standbein aufzubauen. Besonders von Interesse ist dabei aktuell das Vertonen von Hörbüchern. Hier erfahren Sie, warum der Hörbuchmarkt derzeit boomt und wie Sprecher davon profitieren können.

Menschen, die über eine klangvolle und mitreißende Stimme verfügen, denken oft darüber nach, diese Begabung auch beruflich zu nutzen - und die Chancen sind enorm. Schließlich werden professionelle Sprecher überall gebraucht - sei es für das Synchronisieren von Filmen und Serien, Werbespots oder das Vertonen von Hörbüchern. Besonders letzteres ist auf dem aktuellen Markt sehr gefragt. Immer mehr Streaminganbieter springen auf den fahrenden Zug auf: Doch ohne Sprecher gibt es auch keine Hörbücher. "Die Chancen, als Sprecher Karriere zu machen, sind derzeit so groß wie nie. Interessierte Talente sollten daher nicht zögern und den ersten Schritt in Richtung ihrer Sprecherkarriere wagen", betont Patrick Khatrao, Geschäftsführer der Golden Voice Academy.

"Auch ich selbst habe diesen Schritt eins als Quereinsteiger gewagt und habe mir meinen Erfolg ganz allein aufgebaut", fügt der Profisprecher hinzu. Mittlerweile wird der Experte monatlich von mehr als 100.000 Menschen gehört und gibt sein Know-how heute an der Golden Voice Academy in Form von Sprecherausbildungen an interessierte Nachwuchstalente weiter und ebnet ihnen so den Weg zur eigenen Sprecherkarriere. Weshalb sich Nachwuchssprecher den Boom auf dem Hörbuchmarkt als Karrieresprungbrett nicht entgehen lassen sollten und was es dabei zu beachten gilt, hat Patrick Khatrao im Folgenden zusammengefasst.

1. Neue Chancen für Sprecher: Hörbücher werden immer beliebter

Laut offiziellen Statistiken geht zwar der Verkauf von Hörbuch-CDs zurück, Streamingdienste gewinnen jedoch auf dem Hörbuchmarkt immer mehr an Bedeutung. Vor allem die Amazon-Tochter Audible stellt eine einzigartige Marktmacht dar, die für angehende Sprecher vielversprechende Möglichkeiten bereithält. In Deutschland verfügt die Plattform über mehr als 20 Millionen Nutzer, welche regelmäßig Hörbücher streamen - eine Entwicklung, die nicht zuletzt durch die Beschleunigung des Lebensstils vieler Zuhörer vorangetrieben wird. Lesen fordert die gesamte Aufmerksamkeit, während sich Hörbücher auch beim Autofahren, Kochen oder Sport streamen lassen.

2. Audible-Tantiemen ermöglichen einen hohen und stabilen Verdienst

Grundsätzlich bietet Audible Sprechern zwei Geschäftsmodelle an: Zum einen existiert die Möglichkeit einer Exklusiv-Veröffentlichung, die dem Sprecher 40 Prozent der Verkaufserlöse garantiert. Zum anderen stehen Sprecher vor der Wahl, ihre Hörbücher auch bei anderen Anbietern wie Spotify, BookBeat oder Apple Music zu veröffentlichen. Wer sich gern breiter aufstellt, kann trotzdem noch mit einer 25-prozentigen Beteiligung an den Verkaufserlösen auf Audible rechnen. Ein simples Rechenbeispiel verdeutlicht die Verdienstmöglichkeiten: Sprecher, die monatlich rund 1.500 Hörbücher zu 10 Euro verkaufen, können bei 2,50 Euro Beteiligung mit einem Monatseinkommen von 4.000 Euro kalkulieren.

3. Die Chancen bleiben groß

Der Markt wird immer größer: Jährlich kommen etwa vier Millionen neue Bücher auf den Markt, die darauf warten, von professionellen Stimmen vertont zu werden. Bislang verfügt die Datenbank von Audible über etwa 200.000 Titel - das Wachstumspotenzial ist daher enorm und bietet ungeahnte Möglichkeiten für angehende und etablierte Sprecher. Angst, große Investitionen in teures Equipment investieren zu müssen, müssen Sprecher allerdings nicht haben. Schließlich braucht es dafür heute längst kein eigenes Studio und Profiequipment mehr: Stattdessen sind hochwertige Mikrofone bereits ab einem Preis von 150 Euro zu erwerben - und auch weitere Ausrüstung wie Schnittstelle und Software befinden sich in einer ähnlichen Preiskategorie. Der Karriere als Profisprecher steht daher nichts im Weg.

Möchten auch Sie als Sprecher Karriere machen und mehr darüber erfahren, wie sich ein erfolgreicher Start ins Hörbuchbusiness bewerkstelligen lässt? Dann melden Sie sich jetzt bei Patrick Khatrao (https://www.goldenvoiceacademy.de/), vereinbaren Sie einen Termin und gehen Sie so den ersten Schritt in Richtung Ihrer eigenen Sprecherkarriere!

