München (ots) - Die Analyse der USPTO-Daten zum geistigen Eigentum zeigt, dass die Innovationskraft bei US-amerikanischen und globalen Unternehmen anhält

Anaqua (https://anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=2023PatentReport), der führende Anbieter von Technologien für das Management von Innovation und geistigem Eigentum (IP), gab heute seine jährliche Analyse der Daten des US-amerikanischen Patent- und Markenamts USPTO auf Basis seiner führenden Patentanalysesoftware AcclaimIP bekannt. Die Analyse ergab, dass die Patenterteilungen im Jahr 2023 um fast ein halbes Prozent auf 348.774 anstiegen, was einem leichten Anstieg gegenüber 347.408 Patenten im Jahr 2022 entspricht und die US-Patenterteilungen über das Niveau vor 2019 hebt.

Innovativste Unternehmen

Samsung Electronics führt die Liste der innovativsten Unternehmen, berechnet nach der Anzahl der erteilten Patente, mit 10.043 erteilten US-Patenten in Technologiebereichen wie Datenindizierungssysteme, elektronische Werbetechnologie, Elektronik für die Erzeugung erneuerbarer Energien, organische elektrische Festkörperbauelemente und Halbleiterfertigung an. Dies entspricht einem Anstieg von acht Prozent im Vergleich zu 2022.

Zu den fünf innovativsten Unternehmen gehören außerdem IBM mit 4.003 erteilten Patenten, Qualcomm mit 3.852, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company mit 3.442 und LG Corp mit 3.319 erteilten Patenten.

Innovativste Länder

Unternehmen mit Sitz in den USA stehen bei der Gesamtzahl der erteilten US-Patente mit 162.557 an der Spitze aller Länder weltweit, was einem Anstieg von 18 Prozent gegenüber 2022 entspricht. Dabei sind Unternehmen aus der APAC-Region in der Top-Liste der fünf Länder mit von den USA erteilten Patenten weiterhin gut vertreten. Den Daten zufolge liegt Japan an zweiter Stelle (40.960), gefolgt von China (28.979) und Südkorea (24.073). An fünfter Stelle steht Deutschland, das führende europäische Land, mit 13.905 Erteilungen.

Top Innovationsbereiche

Zu den Top-Technologiefeldern nach Anzahl der erteilten Patente gehört das zweite Jahr in Folge die Halbleitertechnologie, gefolgt von virtueller Realität (VR), 5G, künstlicher Intelligenz (KI) und Softwaretechnologie zur Erkennung unbefugter Nutzer. Die Top-Ten-Liste umfasst außerdem die Bereiche Programmsteuerungseinheiten, medizinische Technologien, drahtlose Technologien, Technologien im Zusammenhang mit Chemikalien und Chemie (die zum ersten Mal in den Top Ten auftauchen) sowie Netzwerksicherheits-Technologien.

Bei der Untersuchung der KI-bezogenen Patenten gehören zu den wichtigsten Erfindungsbereichen: maschinelle Lernmodelle, Entwicklung allgemeiner neuronaler Netze, Kombination neuronaler Netze, neuronale Netze für die Bild- und Videoerkennung und das Training neuronaler Netze mit Rückpropagierungs-Verfahren. Die Top-Unternehmen, die im Jahr 2023 in den USA erteilte Patente im Bereich KI erhielten, waren IBM, Samsung Electronics, Alphabet, Microsoft und Amazon.

Shayne Phillips, Director, Analytics Solutions, AcclaimIP, sagt: "Unser jährlicher Patentbericht, der die Daten des USPTO untersucht, zeigt die Widerstandsfähigkeit und Konsistenz der Erfindergemeinschaft und der Unternehmen, die ihre Innovationen schützen wollen. Die Analyse deutet darauf hin, dass die globale Innovation trotz wirtschaftlicher Unsicherheit und Volatilität weitergeht."

"Wir fühlen uns geehrt, viele der innovativsten Unternehmen weltweit bei der Entwicklung und Verwaltung ihres geistigen Eigentums zu unterstützen, um so bessere, strategische Entscheidungen für ihr Geschäft treffen zu können", sagte Bob Romeo, CEO von Anaqua. "Unsere AcclaimIP-Lösung hilft unseren Kunden, über 150 Millionen Patente zu durchsuchen, um geistiges Eigentum (IP) zu analysieren, die Patentierbarkeit zu bestimmen und die Patentlandschaft des Wettbewerbs zu bewerten, um so leistungsstarke Patentanalysen in Geschäftserfolg umzusetzen."

Laden Sie die Infografik von Anaqua herunter, um sich die vollständigen Daten anzusehen. Um mehr über die AcclaimIP-Lösung von Anaqua zu erfahren, besuchen Sie acclaimip.com

Methodologie

Die Daten für diesen Bericht wurden mit dem Anaqua's AcclaimIP System (https://www.acclaimip.com/) von Anaqua analysiert, einem Softwaretool für Patentsuche und -analyse, das öffentliche Patentinformationen des USPTO nutzt. Die zur Ermittlung innovativer Unternehmen verwendete Metrik sind veröffentlichte und erteilte Patentanmeldungen in einem 12-Monats-Zeitraum zwischen dem 1. Dezember 2022 und dem 30. November 2023.

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen und Anwaltskanzleien. Die IP-Management-Softwarelösungen AQX® und PATTSY WAVE® bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die die IP-Strategie informiert, die IP-Entscheidungsfindung ermöglicht und die IP-Abläufe rationalisiert, zugeschnitten auf die Bedürfnisse jedes Segments. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Mehr als eine Million IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsgehilfen, Administratoren und Innovatoren nutzen die Plattform für ihre IP-Management-Anforderungen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, mit weiteren Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com oder auf Anaquas LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/anaqua/).

