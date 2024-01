Berlin (ots) - Jeder kennt das: Im beruflichen Alltag wünscht man sich hin und wieder mehr Austausch, Erleichterung bei Abläufen oder Verbesserungen an der einen oder anderen Stelle. Oft ist man jedoch mit Routine-Aufgaben so beschäftigt, dass man sich doch nicht den Moment Zeit nimmt, Gedanken oder Ideen mit anderen zu teilen oder sie anzugehen. Hinzu kommt, dass man die eigenen Ideen manchmal als zu klein oder als unwichtig einstuft. Dabei geht es gerade um diese vielen kleinen Dinge, die letztendlich etwas bewegen und verbessern können.

Das sieht die Oberberg Gruppe genauso und hat im März 2022 gruppenweit das Pilotprojekt "Ideen-Portal" ins Leben gerufen. MitarbeiterInnen wird hiermit die Möglichkeit gegeben Verbesserungsvorschläge oder Ideen einzureichen. Mit Erfolg: 2022 wurden 38 Ideen und 2023 25 Ideen eingereicht. Eine Jury aus der jeweiligen Klinikleitung, MitarbeiterInnen-Vertretung und bei Bedarf eine/m ExpertIn aus dem von der Idee betroffenen Bereich bewerteten die Vorschläge. Entscheidendes Kriterium war und ist vor allem der Blick auf das Erfolgspotenzial: Stellt die Idee einen Mehrwert für die Unternehmens- und/oder Umweltkultur dar? Stimmt der Vorschlag mit den Werten der Oberberg Gruppe überein? Ist die Idee organisatorisch, technisch und finanziell umsetzbar?

Für jede umgesetzte und umsetzbare Idee spendet die Gruppe an eine gemeinnützige Organisation oder ein nachhaltiges Projekt, das die Ideengeberin oder der Ideengeber selbst auswählt. Weiterer Pluspunkt: Einige Ideen lassen sich in allen Kliniken der Gruppe umsetzen.

Im Folgenden einige Ideen der Oberberg Gruppe, die bereits ausgezeichnet wurden:

Klinik / Idee / Gemeinnützige Organisation

Fachklinik Scheidegg / Bienenwiesen / NABU e.V.

Privatklinik Jägerwinkel / Signalstreifen zur Orientierung / NABU e.V.

Fachklinik Berlin Brandenburg / Glascontainer in der Küche / Herzenswünsche e.V.

Fachklinik Wasserschlösschen / Ernährungsberatung für PatientInnen / WWF Deutschland

Privatklinik Friedenweiler / Vegane Küche / Aktion Deutschland Hilft e.V.

Fachklinik Schwarzwald / Patientenbroschüre zur Verlängerten Belastungserprobung / Deutscher Tierschutzbund e.V.

Fachklinik Düsseldorf Kaarst / PhysiotherapeutIn für PatientInnen u. Mitarbeitende / Ärzte ohne Grenzen e.V.

Somnia Fachklinik Köln Hürth / Psychohygienegruppe für mehr Teamaustausch, -bindung u. Entlastung in der therapeutischen Arbeit / Aktionsgruppe Kinder in Not e.V.

Haus Lörrach / Gegenseitiges Kennenlernen der therapeutischen Arbeit im Team / Förderverein für krebskranke Kinder e.V. Freiburg i.B.

Tagesklinik Freiburg / Photovoltaik-Anlage für das Flachdach / Spende an ProBrasil e.V.

Fachklinik Rhein-Jura / Verbund der Haustechnik / Förderverein für krebskranke Kinder e.V. Freiburg i.B.

Holding / Wir schonen den Rücken / Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel + Gretel

"Das Pilotprojekt hat sehr gute Ideen hervorgebracht", sagt Dr. Maren Kentgens, Geschäftsführerin/COO der Oberberg Gruppe. "Das war Grund genug für uns, aus dem Piloten eine Routine werden zu lassen." Auch der Konzernbetriebsrat der Gruppe unterstützt das Projekt auf ganzer Linie, sodass sich auf die Fortsetzung und viele weitere Ideen gefreut werden kann.

Über die Oberberg Gruppe: Die Oberberg Gruppe mit Hauptsitz in Berlin ist eine vor mehr als 30 Jahren gegründete Klinikgruppe mit einer Vielzahl an Fach- und Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an verschiedenen Standorten in Deutschland. In den Kliniken der Oberberg Gruppe werden Erwachsene, Jugendliche und Kinder in individuellen, intensiven und innovativen Therapiesettings behandelt. Darüber hinaus existiert ein deutschlandweites Netzwerk aus Oberberg City Centers, korrespondierenden Therapeutinnen und Therapeuten sowie Selbsthilfegruppen.

