Berlin (ots) - - Informationsportal untersucht die Scheidungsraten in 100 deutschen Städten - Im deutschen Süden halten die Ehen am besten - In Würzburg ist die Scheidungsrate mit 15 Prozent am niedrigsten

Wenn in Würzburg die Hochzeitsglocken läuten, hält die Ehe für die Ewigkeit - zumindest bei 85 Prozent der Pärchen. Wo die Liebe ebenfalls am längsten währt, hat das Informationsportal Betrugstest.com (https://www.betrugstest.com/) in einer Analyse von 100 deutschen Städten herausgefunden. Dabei wurden die Ehelösungen in das Verhältnis zu den Eheschließungen gesetzt. Dabei kam heraus, dass in Baden-Württemberg im Jahr 2022 die Scheidungsrate mit 0,33 durchschnittlich am geringsten war.

Bis dass der Tod uns scheidet

Gerade einmal drei von zehn Ehen gehen im Süden in die Brüche: Baden-Württemberg ist Spitzenreiter in Sachen Liebe und verzeichnet gerade einmal eine Scheidungsquote von 0,33. Knapp aber glücklich folgt Bayern mit einem Trennungsanteil von 0,34. Das Podest der glücklichsten Ehen Deutschlands runden Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein mit 0,38 Scheidungen pro Ehe (SpE) ab. Hessen und Rheinland-Pfalz folgen im Liebesranking mit einer Quote von jeweils 0,4. Auf Platz fünf folgt Niedersachsen mit 0,41 SpE.

Die Ehe ist in Deutschland gerade wieder im Trend: Nach einer Scheidungsquote von fast 0,42 zeigt sich jetzt ein Rückgang auf unter 0,4 im Vergleich zum Vorjahr!

Würzburg im Liebesrausch

Die wohl glücklichsten Ehepaare wohnen in Würzburg. In dem barocken Städtchen im bayerischen Franken beträgt die Scheidungsquote gerade einmal 0,15. Freiburg, Bamberg und Heidelberg zählen ebenfalls zu Deutschlands Liebeshöhlen: Die Quote beträgt hier 0,17 bzw. jeweils 0,18. Trier und Schweinfurt gelten als sehr romantisch, kein Wunder also, dass die Scheidungsquote hier gerade einmal bei 0,2 liegt. Jedes fünfte Pärchen also hier getrennte Wege.

Der Nachfolger Ulm verzeichnet mit einer Scheidungsquote von 0,22 als einzige Stadt unter den Top Ten einen Rückgang von fast 2 Prozent. Regensburg, Darmstadt und Rosenheim finden sich auf Platz acht bis neun ein mit 0,23, 0,24 und 0,26 Trennungen pro geschlossenen Ehebund.

