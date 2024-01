Cham (ots) - Unternehmenslandschaft im Wandel: Schweizer Unternehmen stehen mehr denn je vor der Herausforderung, sich an das neue Datenschutzgesetz ihres Landes anzupassen - eine Aufgabe, die sowohl Unsicherheit als auch potenzielle Haftungsrisiken birgt. Dieter Huber, Geschäftsführer der PlanSec AG, bietet ihnen hierfür auf Basis seines umfangreichen Know-hows in IT-Sicherheit und Datenschutz eine maßgeschneiderte Lösung. Wie er und sein Team dabei vorgehen, erfahren Sie hier.

Nicht nur müssen sich Schweizer Unternehmen nach wie vor dem stetig wachsenden Konkurrenzdruck stellen - darüber hinaus werden sie auch von den strengen Datenschutzgesetzen zunehmend unter Druck gesetzt. Wie also können sie ihre Zielgruppen mit innovativen Dienstleistungen begeistern, das Vertrauen vorhandener Kunden wahren und gleichzeitig allen gültigen Vorschriften gerecht werden? Eine Frage, auf die aktuell nur wenige Firmen passende Antworten finden - denn ihr Fokus liegt weiterhin auf ihren Wachstumsambitionen. "Viele von ihnen unterschätzen dabei allerdings das Risiko von Datenschutzverletzungen! Wenn sie die nötigen Maßnahmen nicht ergreifen, setzen sie sich nicht nur rechtlichen Konsequenzen aus, sondern riskieren auch einen erheblichen Reputationsverlust bei ihren Kunden und Partnern: Damit wären nicht nur ihre aktuellen Pläne, sondern ihre gesamte Zukunft gefährdet", unterstreicht Dieter Huber, Geschäftsführer der PlanSec AG, die Dringlichkeit dieser Lage.

"Der Schlüssel zur Lösung all dieser Herausforderungen liegt in einer maßgeschneiderten Datenschutzstrategie, die sowohl rechtliche Compliance als auch betriebliche Effizienz berücksichtigt", fügt der Datenschutz-Experte hinzu. "Auf Grundlage unserer individuellen Lösungen helfen wir Unternehmen, ihre Daten sicher und gesetzeskonform zu nutzen, was ihnen neben höherem Kundenvertrauen vor allem einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschafft." Dieter Hubers Expertise stammt aus langjähriger Erfahrung in der IT-Sicherheit und im Datenschutz, die er in diversen Branchen und bei unterschiedlichsten Unternehmensgrößen gesammelt hat. So konnte die PlanSec AG unter seiner Führung bereits zahlreiche Schweizer Unternehmen dabei unterstützen, ihre Datenschutzprozesse zu optimieren und Sicherheitslücken dauerhaft zu schließen.

Von der Lösungsfindung bis zur Umsetzung - das zeichnet die Leistungen der PlanSec AG aus

"Unser Ansatz ist es grundsätzlich, eine langfristige Partnerschaft mit unseren Kunden aufzubauen, die auf Vertrauen und gegenseitigem Verständnis beruht", betont Dieter Huber. In der Kooperation mit Schweizer Unternehmen beschäftigt sich die PlanSec AG demnach intensiv mit deren spezifischen Bedürfnissen und legt großen Wert auf eine individuelle Herangehensweise - schließlich hat jedes Unternehmen seine eigenen Anforderungen und Schwierigkeiten in Bezug auf Datenschutz und IT-Sicherheit. Daher beginnt die Zusammenarbeit stets mit einer umfassenden Analyse der bestehenden Datenschutzpraktiken. Basierend hierauf entwickeln die Experten der PlanSec AG passgenaue Konzepte, die nicht nur die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sicherstellen, sondern auch in die jeweiligen Geschäftsprozesse nahtlos integriert werden können.

Ein weiteres markantes Merkmal der Zusammenarbeit ist die kontinuierliche Unterstützung und Beratung jedes Kunden: Dieter Huber und sein Team stehen den Unternehmen also nicht nur während der Implementierungsphase zur Seite, sondern bieten zudem langfristige Betreuung und Schulungen für Mitarbeiter an - auch, um alle Beteiligten für das Thema zu sensibilisieren. So gewährleisten sie, dass die Datenschutzmaßnahmen nicht nur eingeführt, sondern auch effektiv umgesetzt und aufrechterhalten werden. "Letzten Endes geht es uns nicht darum, schnellstmöglich ein beliebiges System zu implementieren und unsere Kunden dann alleinzulassen. Vielmehr bleiben wir dauerhaft an ihrer Seite, um sicherzustellen, dass ihre Datenschutzpraktiken mit den sich ständig ändernden Anforderungen und Technologien Schritt halten", fasst Dieter Huber zusammen.

Sicherheitskultur im Wandel: Wie die PlanSec AG den Schweizer Datenschutz prägt

Den Erfolg dieser Ansätze unterstreichen auch die Rückmeldungen bisheriger Kunden der PlanSec AG: So berichten verschiedenste Unternehmen von einer signifikanten Verbesserung ihrer Datenschutzpraktiken, einer verbesserten Wahrnehmung potenzieller Sicherheitsrisiken und einer gesteigerten Effizienz in ihren Geschäftsabläufen. Besonders hervorzuheben sind hierbei Kunden wie ein IT-Dienstleister und ein führendes Industrieunternehmen, die ihre Compliance-Risiken durch die Zusammenarbeit mit der PlanSec AG minimiert und ihre Datensicherheitsstandards nachweislich verbessert haben. "Wir wollen aber nicht nur einzelne Firmen sicherer machen, sondern die gesamte Branche positiv beeinflussen. Unser Ziel hierbei ist es, einen Standard zu setzen, der Datenschutz und -sicherheit in der Schweiz auf ein neues Level hebt", verrät Dieter Huber abschließend.

Sie wollen Ihr Unternehmen mit den Datenschutzanforderungen der Schweiz in Einklang bringen und sich dauerhaft vor juristischen Konsequenzen schützen? Dann melden Sie sich jetzt bei der PlanSec AG (https://www.plansec.ch/) und vereinbaren Sie ein kostenfreies Beratungsgespräch!

