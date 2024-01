Berlin (ots) - Ständige Weiterentwicklungen und Anpassungen an die sich verändernden Bedürfnisse von Unternehmen und Mitarbeitern - das Personalwesen ist ein dynamisches Feld. Bei den absehbaren Recruiting-Trends ist es entscheidend, schnell auf die Marktentwicklung zu reagieren. Dirk Bachmann ist der Geschäftsführer der Personalberatung und Karriereplattform FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING und weiß, wie sich offene Stellen im Gesundheitswesen auch nach langer Zeit besetzen lassen. In diesem Artikel erfahren Sie, welche zukünftigen Änderungen in der Personalberatung zu erwarten sind und wieso diese auch in diesem Jahr an Bedeutung gewinnen.

Die Personalproblematik in Kliniken, insbesondere der Ärztemangel, stellt eine anhaltende Herausforderung dar. Über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren sind Personalengpässe im Gesundheitswesen ein beständiges Thema, insbesondere bei Assistenzärzten, Fachärzten und Pflegekräften. Die Schwierigkeiten in der Personalgewinnung im medizinischen Bereich sind nicht nur akut, sondern auch langfristig spürbar. Mit nur einem Bewerber pro offener Stelle sehen sich Kliniken zunehmend dazu gezwungen, Kompromisse bei der Auswahl einzugehen. Diese Situation wird besonders in strukturschwachen Regionen weiter verschärft. "Das Gesundheitswesen steht gegenwärtig vor einer der größten Herausforderungen im Bereich des Personalmanagements, die weitreichende Auswirkungen auf die Qualität der medizinischen Versorgung haben kann", so Dirk Bachmann, Geschäftsführer von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING.

"Doch mit uns als Vermittlungsexperten, die Kliniken, Reha-Einrichtungen und medizinische Versorgungszentren mit den passenden Kandidaten zusammenbringen, ist dies möglich", fügt er hinzu. Spezialisiert auf Kliniken deutschlandweit, bieten die Experten von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING seit mehr als zehn Jahren maßgeschneiderte Lösungen für die Besetzung von Positionen wie Ärzte, Pflegeführungskräfte, Geschäftsführer und kaufmännische Leiter. Dirk Bachmann und sein 15-köpfiges Team haben sich nicht nur aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung, sondern auch durch ein breit aufgestelltes Netzwerk im Gesundheitswesen einen Namen gemacht. Mit einem Fokus auf die Nutzung sozialer Medien wie LinkedIn und Xing für Ärzte sowie Facebook und Instagram für Pflegekräfte setzen sie erfolgreich moderne Recruiting-Strategien ein.

Recruiting-Trends 2024: Proaktives Handeln für qualifiziertes Fachpersonal

Auch im Jahr 2024 bleibt die Bedeutung von Stellenanzeigen bestehen, während die Verfügbarkeit qualifizierter Kandidaten abnimmt. "Der Bewerber muss mittlerweile als Kunde wahrgenommen werden. Deshalb ist es für Personalberater notwendig, sein Mindset von reaktivem zu proaktivem Handeln zu ändern", so Dirk Bachmann. "Der temporäre Einsatz von Personal, wie Arbeitnehmerüberlassung, Zeitarbeit und Freelancer, bleibt hoch im Kurs, während die klassische Festanstellung im Rückzug ist. Diese Hürde kann durch das Thema Daten und Datenerhebung Einhalt gemeistert werden: Je mehr Bewerberdaten vorhanden sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Matches."

Ein weiterer Trend im Gesundheitswesen ist die Gehaltsentwicklung: Deutschland liegt mit einer jährlichen Gehaltsanpassung von 4,7 Prozent im Mittelfeld, während Österreich mit 6,5 Prozent und Ungarn mit starken Schritten von 9,8 Prozent deutlich vorangehen. Dieser Druck auf Arbeitgeber bedeutet, dass Gehälter immerzu angehoben werden müssen. In einem stetig steigenden Umfeld wird es für Arbeitgeber wichtiger denn je, Budgets zielgerichtet einzusetzen - strukturierte Prozesse zur Budgetverteilung auf einzelne Bereiche und Units gewinnen daher an Bedeutung. "Um bezüglich des Gehalts keine vorschnellen Entscheidungen zu treffen, ist auch hier eine Personalberatung notwendig. Wir sind schon lange im Geschäft und verfügen über ein weitreichendes Netzwerk mit einem Bewerberpool von mehr als 10.000 Kontakten - geht es um Branchenerfahrung, macht uns niemand etwas vor", sagt Dirk Bachmann.

FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING: Schnelligkeit, KI und Effizienz im Fokus

Auch 2024 stehen Recruiting und KI im Fokus, wobei die Geschwindigkeit im Rekrutierungsprozess zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ein klarer Wettbewerbsvorteil liegt bei denen, die Bewerber am schnellsten in der Personalvermittlung vorstellen können. In dieser Hinsicht spielen KI, durchdachte Bewerbermanagement-Systeme, CRM und automatisierte Workflows eine entscheidende Rolle. "In einem Umfeld, in dem große Unternehmen täglich Hunderte von Bewerbungen erhalten, sind solche effizienten Prozesse unerlässlich. Bei uns steht die ständige Prozessverbesserung im Fokus, weswegen Kunden bei uns einen optimierten Bewerbungsablauf erwarten können", erklärt der Geschäftsführer.

Dirk Bachmanns berufliche Wurzeln liegen in einem zehnjährigen Management-Engagement in der Hausgeräteindustrie, was seine heutige Herangehensweise prägt: Die ständige Verbesserung von Prozessen stand dort nämlich im Mittelpunkt. Ursprünglich auf die Personalberatung für Industrieunternehmen ausgerichtet, hatte FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING ihren Ursprung in der Dachkammer seines Hauses. Heute hat das Unternehmen weit größere Visionen, um ihr Online-Business noch stärker in den Mittelpunkt zu rücken. "Wir von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING wollen auch weiterhin unser tiefes Verständnis von den medizinischen Einrichtungen und den speziellen Anforderungen der Jobsuche im Gesundheitsbereich nutzen, um möglichst vielen Fachkräften und medizinischem Personal zu genau der Stelle zu verhelfen, die zu ihnen passt", so Dirk Bachmann abschließend.

Sie sind auf der Suche nach geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern für eine Position im Klinik- und Praxisbereich? Egal, ob Sie Assistenzarztstellen, andere Ärztestellen oder Pflegejobs zu besetzen haben, das Team von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING (https://find-your-expert.com/) bringt Sie mit den passenden Kräften zusammen. Melden Sie sich jetzt bei den Vermittlungsexperten und vereinbaren Sie einen Termin für ein Erstgespräch!

Pressekontakt:

FYE International Recruiting GmbH Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Dirk Bachmann presse@find-your-expert.com www.find-your-expert.com

Original-Content von: FYE International Recruiting GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH