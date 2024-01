Berlin (ots) - bpa-Präsident Bernd Meurer zur gesellschaftlichen Vielfalt:

"Pflege lebt von Vielfalt. Menschen mit Migrationshintergrund und zugewanderte Kräfte sind wichtige Teammitglieder in den Pflegeeinrichtungen und sorgen mit dafür, dass Pflegebedürftige versorgt und pflegende Angehörige unterstützt werden. Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) stellt sich deshalb klar gegen jeden Versuch, Menschen aufgrund ihrer Herkunft zu diskriminieren und ihnen mit Ausweisung zu drohen.

Wer mit solchen Gedanken spielt, der zeigt, dass er von Pflege und Wirtschaft keine Ahnung hat. Dumpfe Parolen sind kein politisches Konzept.

Würden solche Überlegungen in die Tat umgesetzt, würde morgen die pflegerische Versorgung zusammenbrechen - und übermorgen die Gesamtwirtschaft, weil Familien die Versorgung selbst übernehmen müssten.

Diese Drohungen gegen große Teile der Gesellschaft bleiben im Ausland nicht ungehört und erschweren die Gewinnung dringend benötigter qualifizierter Kräfte für unser Land. Sie schaden damit der Pflege und dem Wirtschaftsstandort Deutschland."

