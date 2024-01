Nürnberg (ots) - Im Januar kennen die Preise bei NORMA nur eine Richtung: Es geht steil nach unten! Bereits zum fünften Mal in diesem Monat reduziert der Lebensmittel-Händler einen weiteren Teil seines Sortiments. Diesmal trifft es die beliebten Qualitätsweine. Insgesamt sieben unterschiedliche Artikel werden ab sofort um bis zu 24 Prozent günstiger angeboten. Bestes Beispiel: Der sogenannte "Nahe Qualitätswein", Jahrgang 2019 und besonders lieblich im Geschmack. Ein Liter kostet statt 3,29 Euro jetzt nur noch 2,49 Euro. Kundinnen und Kunden von NORMA finden auch Weisse Burgunder, Müller-Thurgau, Spätburgunder und Riesling zu neuen, noch günstigeren Preisen im Regal.

Die Weine sind nur ein Beispiel für die Weitergabe von Preisvorteilen an die Verbraucherinnen und Verbraucher. 2024 wurden bereits knapp 50 verschiedene Sortimentsartikel deutlich reduziert.

Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

Weisser Burgunder QbA, 0,75 l Bislang: 2,49 EUR Jetzt: 2,19 EUR

Nahe Qualitätswein, 1 l Bislang: 3,29 EUR Jetzt: 2,49 EUR

Müller-Thurgau Qualitätswein, 1 l Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,69 EUR

Müller-Thurgau Rhh./Pfalz Qualitätswein, 1 l Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,69 EUR

KAISERSTÜHLER Spätburgunder Rotwein Qualitätswein, 0,75 l Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,79 EUR

BIO SONNE Riesling - Rivaner Reinhessen, 0,75 l Bislang: 3,19 EUR Jetzt: 2,99 EUR

Riesling Rhh./Pfalz Qualitätswein, 1 l Bislang: 3,39 EUR Jetzt: 2,99 EUR

Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

