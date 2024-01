Braunschweig/München (ots) - Unter dem Motto "Für eine gesunde Zukunft unserer Kinder und unserer Erde" zeichnet der 3. LupoLeo Award im Rahmen von United Kids Foundations, dem Kindernetzwerk der BRAWO GROUP, Projekte und Persönlichkeiten aus, die sich auf herausragende Weise in diesem Themenfeld engagieren. Gemeinnützige Vereine und Initiativen können sich mit ihren Projekten bzw. Initiativen bis zum 16. Februar 2024 bewerben. Ausgelobt werden Förderbeträge in Höhe von 100.000 Euro. Die Prämierung wird am 23. November 2024 im Rahmen einer feierlichen Gala im Staatstheater Braunschweig erfolgen.

Jugendliche entscheiden über Preisträger

Für die Auswahl der Preisträger in den Kategorien "Persönlichkeit des Jahres" und "Projekt des Jahres" setzen die Initiatoren auf engagierte Jugendliche, die wissen, was ihre Generation gerade am meisten bewegt. "Das Jugendkomitee des LupoeLeo Awards ist entscheidend für die Preisvergabe. Wir suchen deshalb junge Menschen zwischen 14 und 18 Jahren aus Niedersachsen, die sich sozial engagieren und ein Gefühl für gesellschaftliches Engagement haben. Die Mitarbeit ist für jeden Jugendlichen auch ein tolles Erlebnis", erklärt Monika Schmidt, Geschäftsführerin der gemeinwohlorientierten EngagementZentrum GmbH, die die Organisation und Bewerbungsphase des Awards betreut.

In der ersten Jugendkomitee-Sitzung per Videokonferenz am Freitag, 1. März 2024 von 16 bis 17 Uhr, wählen die Mitglieder aus den Nominierten die "Persönlichkeit des Jahres".

Die zweite Sitzung findet am Samstag, 31. August 2024 von 10 bis max. 15 Uhr als Präsenztermin in Braunschweig statt. Aus 20 Bewerbern für das "Projekt des Jahres" ermittelt das Jugendkomitee hier die zehn Kandidaten, die ins Finale einziehen.

Bewerbung bis 16. Februar 2024 per E-Mail möglich

Die Bewerbung für einen Platz im LupoLeo Award Jugendkomitee ist einfach per E-Mail möglich. Interessierte schicken eine E-Mail oder ein kurzes Vorstellungsvideo an jugendkomitee@lupoleo.de und begründen kurz, warum sie geeignete Kandidaten für die Aufgabe sind. Kontaktdaten (Vor-/Nachname, Straße + Hausnummer, PLZ + Ort) und Alter sind ebenfalls anzugeben.

Die Bewerber erfahren ab dem 19. Februar 2024 per E-Mail, ob sie für das Komitee ausgewählt wurden. Als Dankeschön für ihre Tätigkeit erhalten die Mitglieder neben einem Teilnahme-Zertifikat und Karten für die feierliche Preisverleihung am 23. November 2024 im Staatstheater Braunschweig ein kleines Überraschungspaket zur Erinnerung.

Weitere Infos zum LupoLeo Award und zur Bewerbung erfahren Sie unter www.lupoleo.de

Hintergrundinfos:

Über den LupoLeo Award

Der LupoLeo Award ist ein Leuchtturm-Projekt im CSR-Engagement der Volksbank BRAWO und ihrer Unternehmensgruppe, der BRAWO GROUP. Er wurde anlässlich des 15. Geburtstages ihres Kindernetzwerks United Kids Foundations ins Leben gerufen.

Der erste LupoLeo Award im Jahr 2020 stand unter dem Motto "Zusammen stark sein". Gesucht wurden gemeinnützige Projekte im Kinder- und Jugendbereich, die sich für Solidarität und Zusammenhalt in der Gesellschaft einsetzen.

Die zweite Auflage des LupoLeo Awards zeichnete 2022 gemeinnützige Akteure in Deutschland aus, die sich trotz der Corona-Pandemie in den Bereichen physische und psychische Gesundheit, motorische Entwicklung, Sport und Bewegung, soziale Interaktionen und Bildung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland engagierten. Gewinner des Projekt-Awards war die Villa Wertvoll gGmbH aus Magdeburg, bei der Kinder und Jugendliche ihre künstlerischen Fähigkeiten in einem professionellen Rahmen entdecken, entfalten und entwickeln können. Dabei sind sie nicht nur Zielgruppe, sondern gestalten die Angebote nach dem Motto "Du bist brillant!" aktiv mit.

