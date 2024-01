Hamburg (ots) - Neues Jahr, neues Branding: aus der Marke neusta consulting wird eightbit experts. Mit dem neuen Namen unterstreicht das Unternehmen sein großes Ziel: eightbit experts will zu einem der Top 5 IT-Personaldienstleister in der DACH-Region werden.

2022 hat Cpl Dublin, Irlands größter Personaldienstleister, die neusta consulting - heute eightbit experts - übernommen. Daraus ergeben sich neue Chancen: eightbit experts kann nun besser denn je innovative Entwicklungen von etablierten Firmen sowie Start-ups durch passendes Personal fördern.

Individuelle Lösungen

Dem Unternehmen geht es darum, individuell passende Talentlösungen zu finden, um die Vorstellungen der Kunden bestmöglich zu realisieren. Die Experten bei eightbit experts bieten dafür sowohl das nötige Fachwissen als auch den Ehrgeiz zum Erfolg. Dabei stehe stets der Mensch im Mittelpunkt. "Wir priorisieren Diversität als Schlüsselstrategie", betont Tim Grossmann, Co-Geschäftsführer von eightbit experts. Nur so sei es möglich, vielfältiges Expertenwissen und Erkenntnisse zu bündeln, und Kunden genau das zu bieten, was sie wirklich brauchen. Auch das Mutterunternehmen ist überzeugt: "Wir sind stolz auf die neue Marke und auf das, was sie repräsentiert", so Lorna Conn, Chief Executive Officer von Cpl.

Das Fundament der IT-Branche

Wieso eigentlich "eightbit experts"? In der IT sind Bit die kleinstmögliche Speichereinheit. 8 Bit ergeben 1 Byte - und damit die kleinste Datenmenge. Diese Speichereinheiten bilden ein Fundament, genau wie eightbit experts. Co-Geschäftsführerin Gudrun Müller hebt hervor: "Das Unternehmen schafft mit seinen Personaldienstleistungen die Basis für ein laufendes System, in dem Mitarbeitende gesund und erfolgreich miteinander arbeiten können, exzellentes Fachwissen mitbringen und somit große Unternehmensvisionen realisieren können."

Über eightbit experts

eightbit experts ist ein Personaldienstleister, der sich auf die Vermittlung von IT- und Digitalisierungsexpert:innen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2008 als neusta consulting GmbH in Hamburg gegründet, dort befindet sich bis heute das Headquarter. Mit aktuell 62 Mitarbeitenden an vier Standorten in Deutschland und einem Umsatz von rund 60 Millionen Euro im letzten Jahr zählt das Unternehmen zu den Top-Personaldienstleistungs-Agenturen in Deutschland.

