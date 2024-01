Köln (ots) - Das Kulturradio Nordrhein-Westfalens feiert 60. Geburtstag! Was am 29. März 1964 mit dem „Rosenkavalier“ begann, hat sich zu einem vielseitigen und modernen Kulturradio gewandelt, dem einzigen Kulturvollprogramm für Nordrhein-Westfalen.

Das Programm im Jubiläumsjahr eröffnet WDR 3 Programmchef Matthias Kremin, wenn er am Samstag, 6. Januar 2024 das WDR 3 Klassik Forum moderiert (9-12 Uhr) und einen Ausblick auf das Jubiläumsprogramm gibt. Am Montag darauf (8. Januar 2024) folgt ein WDR 3 Thementag zu „60 Jahre WDR 3“, der einen Blick hinter die Kulissen und in die Geschichte des Senders bietet. Und die Hörerinnen und Hörer sind eingeladen, beim Thementag mitzumachen und ihre persönlichen Geschichten rund um WDR 3 zu erzählen. Diese können über die WDR 3 App, per Email an wdr3@wdr.de oder beim WDR 3 Servicetelefon unter 0221/56789333 beigesteuert werden.

Andrea Schafarczyk, WDR Programmdirektorin NRW, Wissen und Kultur: „WDR 3 ist für Nordrhein-Westfalen ein bedeutender Kulturfaktor. Mit seinem einzigartigen Angebot öffnet unser Kulturradio dem Publikum ein großes Fenster zu vielen und sehr unterschiedlichen Facetten der Kultur. Im wahrsten Sinne des Wortes ist WDR 3 in all den Jahrzehnten ein Kulturpartner für die Menschen im Land geworden. Ich gratuliere WDR 3 zum 60. Geburtstag und freue mich auf das Jubiläumsprogramm voller Musikgenuss, Radiokunst und schöner Erinnerungen."

Das NRW-Kulturradio WDR 3

Vor 60 Jahren als Raum für Experimente gestartet, als Labor für den Hörfunk, ist WDR 3 heute einer der größten Kulturfaktoren in und für Nordrhein-Westfalen: Motor einer lebendigen Konzertszene, Kulturpartner für mehr als 100 Theater, Konzerthäuser, Museen, Kulturorganisationen und Festivals im Land. WDR 3 ist die Kultur-Plattform in NRW!

Legendäre Innovationen gehören zur DNA des Senders: Das „Studio für Elektronische Musik“ hat Musikgeschichte geschrieben und ist als historisches Erbe gerade erst an die Stadt Köln übergeben worden. Mit dem „WDR Jazzpreis“ und den „Wittener Tagen für neue Kammermusik“ ist WDR 3 ein besonderer Impulsgeber für zeitgenössische Musik, mit dem international renommierten Musikfestival „Tage Alter Musik in Herne“ einer der weltweit wichtigsten Förderer der Alten Musik. Damit und mit Konzertreihen wie den WDR 3 Städtekonzerten fördert WDR 3 die Konzertlandschaft in Nordrhein-Westfalen.

