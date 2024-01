Berlin (ots) - familie redlich (fr) wird zukünftig die Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) und die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs (Aufarbeitungskommission) in ihren Themenfeldern kommunikativ begleiten und in der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. Auftragsstart ist Januar 2024. Die Rahmenvereinbarung gilt zunächst bis zum 31. Dezember 2025 mit der Option auf Verlängerung um weitere zwei Jahre (Dezember 2027).

"Gesellschaftspolitische Themen und Botschaften sichtbar und verständlich zu vermitteln, gehört seit knapp 20 Jahren zu unserem Agenturalltag. Diese neue Aufgabe ist nicht Alltag", betont Claudio Gallio, Vorstandsmitglied der familie redlich AG. "Ein so sensibles Thema in der Öffentlichkeit angemessen zu platzieren, erfordert besonderes Fingerspitzgefühl und Umsicht. Wir hoffen, unseren Teil dazu beitragen zu können, dass wir beim Thema sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche als Gesellschaft zuhören, hinsehen und gemeinsam Verantwortung übernehmen."

Das Amt der Unabhängigen Beauftragten wurde im März 2010 nach Bekanntwerden gravierender Missbrauchsfälle an renommierten Bildungseinrichtungen von der damaligen Bundesregierung eingerichtet. Die Aufarbeitungskommission untersucht seit 2016 sämtliche Formen sexuellen Kindesmissbrauchs in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR ab 1949. Dazu zählt sexuelle Gewalt in Institutionen, in Familien, im sozialen Umfeld oder im Rahmen organisierter sexueller Ausbeutung. Aus ihren Erkenntnissen übermittelt die Kommission Handlungsempfehlungen an die Politik und an die Gesellschaft. Ebenfalls bei der UBSKM angesiedelt ist der Betroffenenrat als ehrenamtliches und beratendes Gremium. Seine aktuell 14 Mitglieder sind erwachsene Betroffene, die in Kindheit und Jugend sexuelle Gewalt erfahren haben und für die Implementierung partizipativer Prozesse in Politik und Gesellschaft stehen.

fr setzt bei der Umsetzung u.a. auf das Know-how der agenturinternen Diversity-Spezialist:innen und profitiert zudem von der Expertise der Kolleg:innen von coding.powerful.systems (CPS), die seit August 2023 die Digitalauftritte der UBSKM und der Aufarbeitungskommission steuern. Die Digitalagentur gehört seit 2016 zum familie redlich-Universum.

Über familie redlich AG:

familie redlich (fr) wurde 2001 von Andre Redlich in Berlin gegründet. Anfangs gehörten vor allem Markenkunden zum Portfolio. Seit 2005 arbeitet fr hauptsächlich mit seinen insgesamt 147 Mitarbeiter:innen für Auftraggeber:innen aus dem Bereich der öffentlichen und gesellschaftspolitischen Kommunikation. Für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das Bundesministerium des Innern, den Deutschen Akademischen Austauschdienst oder das Futurium setzt fr Kommunikationsmaßnahmen, Kampagnen und Veranstaltungen um. Seit 2016 befindet sich der Unternehmenssitz auf dem denkmalgeschützten ehemaligen AEG-Gelände im Technologie-Park Humboldthain, an einem der elf offiziellen Zukunftsorte Berlins. familie redlich ist Mitglied im Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA e. V. und im fwd: Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft.

Pressekontakt:

