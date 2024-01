Baierbrunn (ots) - Der neue Apotheken Umschau-Ratgeber zeigt die einfachste Methode für eine gesunde Ernährung/ Plus 70 köstliche Rezepte für jeden Tag, einen Saisonkalender für Obst und Gemüse und die besten pflanzlichen Eiweißquellen auf einen Blick.

Verändern statt verzichten, genießen statt hungern und dabei spielend leicht lästige Pfunde verlieren. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Mit dem wissenschaftlich anerkannten Teller-Trick funktioniert das tatsächlich. Das Geheimnis liegt in der cleveren Aufteilung der Zutaten auf Ihrem Teller - mit dem Fokus auf gesundes, frisches Gemüse und Salate, ergänzt um hochwertige Eiweiße und komplexe Kohlenhydrate. Das Beste: Man nimmt leichter ab, hält sein Wunschgewicht dauerhaft und obendrein ist das Ganze absolut alltagstauglich und familienfreundlich.

Gesünder ernähren und weniger wiegen

Beim Tellerprinzip geht es kurz gesagt um die Verteilung der Lebensmittel auf dem Teller: Die Hälfte wird mit Gemüse gefüllt, ca. 20 Prozent bestehen aus Kohlenhydraten wie Kartoffeln, Nudeln, Reis oder Brot und ein Drittel macht die Eiweißquelle aus. Auf diese Weise bekommt der Körper alle wichtigen Vitamine und Nährstoffe sowie ausreichend Energie. Neben der gesunden Gewichts-Regulierung stellen sich noch viele weitere positiven Effekte ein: Es gibt keine Heißhungerattacken mehr, Schlaf und Konzentrationsfähigkeit verbessern sich und die daraus resultierende gute Laune wirkt ansteckend.

Der neue Apotheken Umschau-Ratgeber erläutert Schritt für Schritt das Tellerprinzip, bietet wertvolles Ernährungswissen beispielsweise über pflanzliche Eiweißquellen, wichtige Nährstoffe und saisonale Produkte. Und es erleichtert die Umsetzung der neuen Vorsätze mit 70 raffiniert einfachen und leckeren Rezepten.

Wort & Bild Verlag | Leichter abnehmen dank Teller-Trick | Erscheinungstermin: 05. Januar 2024 | 168 Seiten | 22,99 Euro | ISBN: 978-3-927216-85-3 | PZN: 19133123

Über die Apotheken Umschau-Buchreihe:

Millionen Menschen vertrauen der Gesundheitskompetenz der Apotheken Umschau. Nun gibt es das Expertenwissen in Gesundheitsfragen auch in Buchform, bislang erschienen sind folgende Ernährungs- und Gesundheitsratgeber: "Leichter abnehmen dank Teller-Trick" (ISBN: 978-3-927216-85-3), "Depression. Verstehen und achtsam begleiten" (ISBN: 978-3-927216-84-6), "Bluthochdruck. Die ersten 100 Tage" (ISBN 978-3-927216-81-5), "Demenz. Verstehen und achtsam begleiten" (ISBN 978-3-927216-78-5), "Länger leben ohne Bauchfett" (ISBN: 978-3-927216-80-8), "Diabetes Typ 2 - Die ersten 100 Tage" (ISBN 978-3-927216-77-8), "Fleischfrei" (ISBN 9783927216-76-1), "Fit in 12 Wochen" (ISBN 978-3-927216-70-9), "Schlank mit Genuss: Intervallfasten" (ISBN 978-3-927216-72-3), "Gesünder essen - Zuckerarm" (ISBN 978-3-927216-68-6), "Der stressfreie Rücken" (ISBN 978-3-927216-67-9), "Essen gegen Entzündungen" (ISBN 978-3-927216-65-5), "Schöne Haut" (ISBN 978-3-927216-56-3), "Vegetarisch mit Genuss kochen" (ISBN 978-3-927216-58-7), "Heilpflanzen" (ISBN 978-3-927216-55-6), "Superfoods" (ISBN 978-3-927216-57-0), "Gesunde Ernährung" (ISBN 978-3-927216-52-5) sowie "Gesund abnehmen" (ISBN 978-3-927216-53-2).

Das Buchprogramm wird laufend ausgebaut und entsteht mit viel Sorgfalt und Expertise in der Isartal Health Media, einem Schwesterunternehmen des Wort & Bild Verlags. Der Vertrieb der Bücher erfolgt in Kooperation mit der Edel Verlagsgruppe GmbH, Neumühlen 17, 22763 Hamburg, buchvertrieb@edel.com. Alle Bände sind im Buchhandel, in Apotheken und unter https://shop.apotheken-umschau.de/buecher/erhältlich.

Pressekontakt:

Julie von Wangenheim, Leitung Unternehmenskommunikation Katharina Neff-Neudert, Senior PR Manager Tel.: +49 89 74433-360 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH