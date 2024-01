Baden-Baden (ots) - Livesendung zur Trauerfeier für Wolfgang Schäuble in Offenburg / 5.1.24, 10:50 Uhr im SWR / Dokumentation "Wolfgang Schäuble - Lebenslänglich Politik", 13:30 Uhr

Am Freitag, 5. Januar 2024, findet um 11 Uhr ein Trauergottesdienst für den kürzlich verstorbenen Wolfgang Schäuble in der Evangelischen Stadtkirche von Offenburg statt. Aus diesem Anlass berichtet der SWR in einem knapp zweieinhalbstündigen "SWR Extra" von 10:50 Uhr bis ca. 13:25 Uhr live im Fernsehen. Es moderiert Michael Matting. Auch im Web, in der SWR Aktuell App und auf Facebook wird die Trauerfeier übertragen. Um 13:30 Uhr folgt die Dokumentation: "Wolfgang Schäuble - Lebenslänglich Politik". Eine zehnminütige Zusammenfassung der Trauerfeier mit dem Titel "SWR Aktuell - Gedenken an Wolfgang Schäuble - Trauerfeier in Offenburg" läuft am gleichen Abend um 22 Uhr. Die Sendungen stehen im Anschluss in der ARD Mediathek bereit.

Gedenken an Wolfgang Schäuble

Der frühere Bundesminister, Parlamentspräsident und dienstälteste Bundestagsabgeordnete Wolfgang Schäuble war am 26. Dezember 2023 im Alter von 81 Jahren in Offenburg verstorben. Bei der Trauerfeier am Freitag, 5. Januar, soll ihm in seiner Heimatgemeinde die letzte Ehre erwiesen werden. Der Trauergottesdienst in der Offenburger Stadtkirche wird von Heike Springhart, Bischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden, geleitet. Zu den Trauerredner:innen zählen CDU-Bundesvorsitzender Friedrich Merz, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), CDU-Landeschef Manuel Hagel, Offenburgs Oberbürgermeister Marco Steffens (CDU) und Schäubles Tochter, Christine Strobl. Im Anschluss gibt es ein großes militärisches Ehrengeleit und einen Trauerzug zum Waldbachfriedhof.

"SWR Extra: Trauerfeier für Wolfgang Schäuble" ab 10:50 Uhr live aus Offenburg

Das "SWR Extra" bietet Einblicke in den Trauergottesdienst. Michael Matting moderiert die Sendung und Thomas Schneider, Autor der Dokumentation "Wolfgang Schäuble - Lebenslänglich Politik", ist als Gesprächspartner im Studio. "SWR Extra: Trauerfeier für Wolfgang Schäuble" läuft am 5.1.2024 um 10:50 Uhr im Fernsehprogramm des SWR sowie im Web, in der SWR Aktuell App und auf Facebook, eine zehnminütige Zusammenfassung der Trauerfeier mit dem Titel "SWR Aktuell - Gedenken an Wolfgang Schäuble - Trauerfeier in Offenburg" um 22 Uhr im Fernsehprogramm.

Weitere Informationen unter: https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/pressemeldungen/swr-extra-trauerfeier-fuer-wolfgang-schaeuble-102.html und https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/suedbaden/trauergottesdienst-fuer-wolfgang-schaeuble-in-der-evangelischen-stadtkirche-102.html

