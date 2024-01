Würzburg (ots) - Vom Meet and Greet mit modern interpretierten Möbel-Ikonen bis hin zum Debüt der neusten Home-Essentials: die Wohntrends 2024 bei XXXLutz stehen für stilsichere Harmonie in den eigenen vier Wänden.

Let's get cosy!

Der Jahresstart darf gerne gemütlich ausfallen: 2024 präsentieren die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl deshalb die "Creme de la Creme" der Wohn-Highlights. Mit dabei sind neue Farben, Materialien und Formgebungen, die ein cosy Feeling in jeden Wohnraum bringen. Die schlichte Eleganz der Möbel, Accessoires und Wohntextilien in trendigen Naturfarben verleiht dem Zuhause eine stilvolle und moderne Atmosphäre, die zum Relaxen einlädt.

It's iconic

Kaum eine Farbe ist so wandelbar, wie Creme. Umso schöner, dass der Trendton in all seinen Nuancen zuhause noch mehr Raum einnimmt und seine Vielseitigkeit unter Beweis stellt. Ikonische Key-Pieces in Creme, Beige, Weiß oder Greige machen von der Küche über den Wohn- und Essbereich bis zum Büro, Kinder- und Badezimmer eine gute Figur und können wahlweise Ton-in-Ton, mit dunklen Eyecatchern oder bunten Kontrasten kombiniert werden. In jedem Fall überzeugt die "Creme de la Creme" der Wohntrends mit ihrer angesagten und zugleich zeitlosen Optik, in der sich die ganze Familie wohlfühlt.

Künstlerische Design-Highlights

Überraschende Effekte für Wohnräume im All-Over Creme-Look erzeugen künstlerische Elemente und kreative Design-Highlights, wahlweise auch mit Handmade-Charakter. Ob ovaler oder wellenförmiger Wandspiegel im Flur, Bilderkunst an den Wohnzimmerwänden oder dekorativ gewebte Teppiche für Küche, Bad und Co. - damit lässt sich in jedem Raum ein Blickfang kreieren!

New Home Essentials by XXXLutz

Wer sich die "Creme de la Creme" der Wohntrends 2024 nach Hause holen will, wird beim Möbelhaus mit dem Roten Stuhl fündig. Hier feiern mehrere Produkt-Neuheiten in der angesagten Trendfarbe ihr Debüt, wie etwa Sitzmöbel in organischer Formgebung, passende Beistelltische und Heimtextilien sowie Betten, Kommoden und Sideboards oder stylische Accessoires. Mit den neuesten Trend-Leuchten lässt sich via Knopfdruck zudem eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen, welche das Interieur im besten Licht präsentiert.

Inspirative Wohnideen in der Trendfarbe Creme finden Kundinnen und Kunden ab sofort in den XXXLutz Möbelhäusern sowie online unter www.xxxlutz.de/c/shop-the-look-creme-de-la-creme.

Die XXXLutz Möbelhäuser und der 24-Stunden geöffnete Onlineshop - www.xxxlutz.de - laden zum Entdecken von neuen Wohntrends zu attraktiven Preisen ein. Unter Shop the Look präsentieren die Möbelhäuser mit dem roten Stuhl Inspiration zum Nachstylen aktueller Trendlooks.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 26.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 47 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 5,75 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

