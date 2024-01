Worms (ots) - Eine Karriere als Profi-Sprecher ist gefragt wie eh und je. Hörbuchsprecher Patrick Khatrao bietet Menschen an der Golden Voice Academy die Möglichkeit, genau diese Richtung einzuschlagen. In seinem Coaching-Angebot lernen angehende Sprecher, wie sie sich richtig vermarkten und ihre Stimme von einem reinen Werkzeug zum echten Alleinstellungsmerkmal entwickeln. Wie Sprecher es schaffen, dass sich ihre Hörbücher auf Audible und Co. besser verkaufen, erfahren Sie hier.

Seine eigene Stimme zum Erfolg zu machen, ist der Wunsch vieler angehender Sprecher. Dabei erweist sich die Tätigkeit als Hörbuchsprecher tatsächlich als eine der lukrativsten Möglichkeiten, dies in die Tat umzusetzen. Viele angehende Profi-Sprecher versuchen daher ihr Glück daran, selbst Hörbücher zu vertonen. Doch wenngleich es eine schier unendliche Anzahl an Möglichkeiten gibt, lassen sich viele Werke trotz einwandfreier Audioqualität und größter Mühe nicht verkaufen. Dies hat meist einfache Gründe. "Eine überzeugende Stimme reicht leider oft nicht aus, um mit einem Hörbuch erfolgreich zu sein", verrät Patrick Khatrao, Geschäftsführer der Golden Voice Academy.

"So kauft die überwältigende Mehrheit der Kunden Hörbücher nicht nur wegen der Qualität des Sprechers, sondern vor allem wegen des Inhalts. Es gilt also, diesen richtig zu wählen und professionell aufzubereiten, damit sich das Hörbuch wirklich verkauft." Khatrao ist selbst seit mehreren Jahren erfolgreicher Hörbuchsprecher und bildet an der Golden Voice Academy andere Menschen umfassend dafür aus, die eigene Stimme zu vermarkten und als Sprecher Geld zu verdienen. Was es braucht, um im Hörbuchgeschäft Erfolg zu haben, hat Patrick Khatrao im Folgenden zusammengefasst.

1. Nur gute Bücher vertonen

Ein Hörbuch ist grundsätzlich nur so gut, wie das Werk, auf dem es basiert. Ob sich ein Hörbuch also gut verkauft oder nichts, richtet sich zu großen Teilen danach, wie populär das vertonte Buch selbst ist. Eine Hörbuchproduktion lohnt sich daher nur bei Werken, die sich schon in schriftlicher Form gut verkaufen. Dies lässt sich auf den meisten Plattformen ganz einfach über den Verkaufsrang und die Bewertungen des Buchs überprüfen. So sollten hauptsächlich Bücher vertont werden, die einen hohen Rang im Verkaufsranking des jeweiligen Genres einnehmen und von Kunden positiv bewertet werden.

2. Das Buch hörbuchtauglich machen

Doch wie so oft bestätigen die Ausnahmen die Regel. Denn: Nicht jedes gute Buch wird automatisch als Hörbuch Erfolg sein. Das liegt zumeist daran, dass es in seiner ursprünglichen Form nicht für das Medium Audio geeignet ist. Gerade bei Fachbüchern oder anderen Werken, die zu großen Teilen auf Illustrationen oder Diagrammen aufbauen, ist es nicht ratsam, sie eins zu eins zu vertonen. Zwar ist es auch möglich, Bilder und Diagramme bei Download-Titeln als PDF anzuhängen - jedoch sollte dies nur zur Ergänzung und Visualisierung des Gehörten dienen.

Stattdessen sollten Sprecher entweder ausschließlich Bücher zur Vertonung auswählen, die sich ohnehin gut vertonen lassen oder ein spezielles Hörbuchskript erstellen, in dem Grafiken erklärt und Stichpunkte und Tabellen in Fließtext umgewandelt werden. Ebenso sollten Formulierungen wie "auf den folgenden Seiten" oder "lieber Leser" durch passende Äquivalente ersetzt werden.

3. Hörbuchcover ansprechend gestalten

Zur ansprechenden Gestaltung eines Hörbuchs gehört auch ein passendes Cover. Dies ist das Erste, das potenzielle Käufer von einem Hörbuch wahrnehmen - es muss daher auf jeden Fall überzeugen. In vielen Fällen ist es dafür ausreichend, kleinere Anpassungen am Buchcover vorzunehmen. Sollte dies nicht möglich sein oder ist das Cover nicht ansprechend genug, sollte jedoch unbedingt ein neues erstellt werden, das professionell wirkt und den Kunden auf den Inhalt neugierig macht. Wichtig dabei: Hier sollte man nicht selbst ans Werk gehen, sondern das Cover von Profis erstellen lassen, die wissen, worauf potenzielle Hörer Wert legen.

4. Das richtige Sample auswählen

Audible und Co. bieten Kunden ferner die Möglichkeit, sich mit einer 5-minütigen Hörprobe aus dem Hörbuch von diesem zu überzeugen. Überzeugt dieses Sample, also der Ausschnitt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Hörer das ganze Werk kauft, messbar. Für das Sample sollte deshalb der spannendste beziehungsweise lehrreichste Teil des Werks gewählt werden. Dieser bindet am ehesten das Interesse des Kunden und macht ihn neugierig auf den Rest des Hörbuchs.

5. Hörer um Bewertungen bitten

Ein letzter wichtiger Faktor für den Erfolg eines Hörbuchs sind die Algorithmen, mit denen Audible entscheidet, welche Hörbücher Kunden vorgeschlagen werden. Werke, die oft gekauft und möglichst positive Bewertungen erhalten, schneiden dabei wesentlich besser ab als solche, die kaum von Kunden bewertet werden. Um die Bilanz zu schönen, sollten Hörbuchsprecher daher die Chance nutzen, an einer passenden Stelle oder am Ende des Werks um Bewertungen auf Audible oder Amazon zu bitten. Dies kann bereits entscheidend dazu beitragen, dass die eigenen Hörbücher für mehr Kunden sichtbar werden.

