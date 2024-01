Stuttgart (ots) - KI-gesteuerte Heizkörperthermostate von vilisto regeln in der ACE-Zentrale automatisch die Raumwärme und reduzieren Heizkosten und CO2-Fußabdruck

Investition erfolgreich: Mithilfe von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz verbraucht der ACE, Europas Mobilitätsbegleiter, an seinem Hauptsitz in Stuttgart fast ein Viertel weniger Energie. Nach der Installation innovativer Heizkörperthermostate liegen jetzt die ersten Auswertungen für den ACE Auto Club Europa vor: 100.100 kWh weniger Energiebedarf pro Jahr, das sind 23,4 Prozent Einsparung im Vergleich zum Vorjahr. Damit senkt der ACE seine Energiekosten um 12.119 Euro pro Jahr und reduziert seinen CO2-Fußabdruck um 20,2 Tonnen.

Gut 260 smarte Thermostate des Hamburger Klimaschutzunternehmens vilisto optimieren seit vergangenem Winter das Heizen im Stuttgarter Verwaltungsgebäude. Sie erkennen durch integrierte Sensoren, ob ein Raum genutzt wird und beheizen die Büros so nur noch nach tatsächlichem Bedarf. Bei Abwesenheit regelt ein Algorithmus die Raumtemperatur automatisch herunter, bei Anwesenheit wird die persönliche Wohlfühltemperatur rechtzeitig eingestellt. Durch dieses sogenannte digitale Wärmemanagement lassen sich Ineffizienzen im Heizverhalten und somit Energiekosten und CO2-Emissionen reduzieren. Denn: "80 Prozent der Zeit stehen Büroräume leer, werden aber dennoch oft durchgehend beheizt," weiß Christoph Berger, Geschäftsführer von vilisto. "Meist wird vergessen, die Heizung zum Feierabend auszustellen, oder sie wird nur auf die mittlere Stufe heruntergedreht, um morgens nicht in ein kaltes Büro zu kommen. Trotz Mechanismen wie der Nachtabsenkung wird dadurch in Bürogebäuden viel mehr Heizenergie verbraucht als nötig", so Berger weiter.

"Als Mitgestalter der Mobilitätswende beschäftigen wir uns beim ACE natürlich auch mit innovativen Lösungen für die Energiewende. Das ist Teil unserer sozialen und ökologischen Verantwortung. Das digitale Wärmemanagement von vilisto fügt sich nahtlos in unseren Arbeitsalltag ein und hilft uns, unseren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten" erklärt Christian Heusel, Leiter der inneren Verwaltung beim ACE Auto Club Europa.

Über den ACE Auto Club Europa

Klare Orientierung, sichere Hilfe, zuverlässige Lösungen: Der ACE Auto Club Europa ist seit 1965 als starke Gemeinschaft für alle modernen mobilen Menschen da, egal mit welchem Verkehrsmittel sie unterwegs sind. Als Mobilitätsbegleiter hilft der ACE international, unbürokratisch und unabhängig. Kernthemen sind die Unfall- und Pannenhilfe, Verkehrssicherheit, Verbraucherschutz, Elektromobilität und neue Mobilitätsformen. Mehr Informationen unter www.ace.de.

Über vilisto

vilisto ist ein Hamburger Klimaschutzunternehmen, das mithilfe eines digitalen Wärmemanagements den Energiebedarf in Nichtwohngebäuden senkt. Herzstück der Energiesparlösung sind intelligente Thermostate, die mit patentierten, integrierten Sensoren und selbstlernenden Algorithmen die Raumnutzung erkennen und die Temperatur automatisch optimieren. Dadurch wird nicht nur Energie, sondern auch CO2-Emissionen gespart. vilisto wurde 2016 von Christoph Berger, Christian Brase und Lasse Stehnken gegründet und beschäftigt aktuell rund 70 Mitarbeitende. Mehr als 250 Kund*innen sind bereits Teil der Klimamission - darunter Unternehmen wie Volkswagen Immobilien sowie öffentliche Auftraggeber*innen wie die Stadt Hamburg. Weitere Informationen unter www.vilisto.de.

