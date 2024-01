Landshut (ots) - Digitale Prozesse sollen für Effizienz, Wettbewerbsvorteile und höhere Umsätze sorgen - doch häufig verursachen sie bei ihrer Einführung ungeahnte Probleme. Christian Bäcker ist Geschäftsführer der Proven-Impact GmbH, die Unternehmen dabei hilft, Digitalisierungsprojekte zurück auf den richtigen Weg zu bringen. Wir haben uns bei ihm erkundigt, wie er seine Kunden auf Erfolgskurs bringt.

Wenn in einem Unternehmen beschlossen wurde, eine neue Digitalisierungsinitiative einzuführen, der es den Kunden und vor allem auch den eigenen Mitarbeitern einfacher machen soll, ist die Anfangseuphorie groß. Es wird ein Projektteam zusammengestellt, das kurz darauf einen Softwarehersteller und einen Implementierungspartner präsentiert, die Workshops abhalten und Dokumente erstellen, sodass alle zuversichtlich in die Umsetzungsphase gehen. Nach einigen Monaten wird allerdings klar, dass sich die Erwartungen nicht erfüllen, wobei schwer zu bestimmen ist, wo das Problem liegt. "In solchen Fällen haben wir es meist mit einem Problemkomplex zu tun, der die Verzögerung oder das Scheitern eines Projekts verursacht", sagt Christian Bäcker, Geschäftsführer der Proven-Impact GmbH. "Da gibt es sehr viel Meinung, aber eine schlechte Kommunikation. Es wird eine Menge Geld in die Hand genommen, doch vergessen, die Mitarbeiter mitzunehmen."

"Eine digitale Transformation lässt sich nun einmal nicht von der Stange kaufen. Alle Beteiligten bewegen sich daher zwangsläufig auf einem für sie unbekannten Terrain", fährt der Unternehmer fort. "Als Lösung des Dilemmas hat sich das Hinzuziehen einer weiteren Partei bewährt, die mit ihrem Wissen den Überblick bewahrt und die Teile des Puzzles zusammensetzt." Christian Bäcker kann auf mehr als 17 Jahre Erfahrung in der Beratung zu Prozessoptimierung und Customer-Relationship-Management verweisen. Er hat Business-to-Business-Prozesse für nahezu alle Branchen restrukturiert - ob Marketing, Sales oder Service. Mit dem Expertenteam der Proven-Impact GmbH begleitet er Unternehmen in allen Aspekten der digitalen Transformation von kundenbezogenen Prozessen. Dabei versteht sich die Proven-Impact GmbH als Katalysator, der das Potenzial der Unternehmen zur Entfaltung bringt.

Das Team der Proven-Impact GmbH als Problemlöser

"Heutige genutzte Methoden digitaler Prozesse leiden häufig unter Ineffizienz, Kommunikationslücken und mangelnder Transparenz", so Christian Bäcker. "Unser erklärtes Ziel ist es, die Projekte unserer Kunden von Beginn an professionell aufzustellen. Wichtig dabei ist, auch das Team einzubeziehen, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten aktiv und engagiert sind. Schließlich ist es nur so möglich, wirklich Kontrolle über ein Projekt zu behalten."

Doch auch, wenn Projekte bereits im Gange sind, kann Christian Bäcker helfen: Stagnieren bestimmte Prozesse oder treten Probleme auf, kommen er und sein Team als Problemlöser ins Spiel. "Neben der Kommunikation liegen die Ursachen häufig darin, dass die alten Prozesse in eine neue Form gepresst werden", erzählt Christian Bäcker. "Das ist, als würden wir einen alten Motor in unser neues Auto einbauen. Die digitale Transformation eröffnet den Unternehmen viele Chancen, doch sie ist auch ziemlich komplex. Es dreht sich darum, alte Themen auf neue Weise anzugehen und dabei die Entwicklung im Auge zu behalten. Eine Veränderung, die an der Oberfläche bleibt, ist keine echte Veränderung."

Wie die Zusammenarbeit mit Christian Bäcker abläuft

Mit seiner Erfahrung aus Hunderten von Projekten findet er gemeinsam mit seinem Team heraus, wo die Probleme liegen und bringt das Projekt zurück in die Spur. "In diesem Fall stehen viel Geld und eine Menge an Reputation auf dem Spiel", so Christian Bäcker. Die Zusammenarbeit beginnt darum mit einer Standortbestimmung: Dabei stellt sich vor allem die Frage nach dem Status quo. Wo steht der Kunde gerade? An welchem Punkt im Prozess befindet sich das Unternehmen? Was läuft schief? "Wir analysieren in erster Linie die Punkte, die die Kunden selbst für verantwortlich halten: Das kann sowohl ein falsch kalkuliertes Budget als auch interne Entscheidungen oder gar die eigenen Mitarbeiter betreffen", so Christian Bäcker. "So erschließen wir die Fokusbereiche, um anschließend klare Handlungsempfehlungen aussprechen zu können."

Doch bei der Beratung bleibt es nicht: So stehen die Experten der Proven-Impact GmbH ihren Kunden auch während der Umsetzung zur Seite. "Wichtig für uns ist, dass es hierbei nicht um eine Schuldzuweisung geht, sondern darum, bestehende Projekte zu retten", so der Unternehmer weiter. "Dabei gilt: Je früher Kunden mit Problemen auf uns zukommen, desto höher sind natürlich auch die Erfolgschancen."

"Gemeinsam schöpfen wir das Potenzial der digitalen Transformation aus!"

"Im heutigen schnelllebigen Zeitalter bedeutet eine digitale Transformation weit mehr als nur die Digitalisierung", betont Christian Bäcker. "Es geht um das Identifizieren und die Entwicklung wertorientierter Prozesse, die einerseits zu nachhaltigem Wachstum und andererseits natürlich zu außergewöhnlichen Ergebnissen führen." Egal, ob es um die Steigerung operativer Effizienz, das Etablieren von Innovationskulturen oder darum geht, Projekte wieder auf den richtigen Kurs zu bringen: Als Branchenkenner und zuverlässiger Partner mit einem umfassenden Netzwerk branchenführender Experten meistert das Team der Proven-Impact GmbH die anfallenden Herausforderungen seiner Kunden und schafft es so, das volle Potenzial der digitalen Transformation auszuschöpfen.

Wollen auch Sie die digitale Transformation Ihres Unternehmens meistern und sich auf Ihrem Weg von einem erfahrenen Experten unterstützen lassen? Dann melden Sie sich jetzt bei Christian Bäcker (https://proven-impact.com/de/) und vereinbaren Sie einen Termin!

