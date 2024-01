Mainz (ots) - EM-Eröffnung im Düsseldorfer Fußballstadion mit dem Ziel, einen Handball-Zuschauerrekord zu erzielen: Am Mittwoch, 10. Januar 2024, tritt die deutsche Handball-Nationalmannschaft zum Turnierauftakt an ungewohnter Spielstätte gegen die Schweiz an – das ZDF überträgt live. Bereits ab 19.25 Uhr geht "sportstudio live" im ZDF auf Sendung – der Anwurf zum ersten EM-Auftritt des DHB-Teams erfolgt um 20.45 Uhr.

"sportstudio reportage" über die deutschen Handballer auf dem Weg zur EM

Vor dem Eröffnungsspiel sendet das ZDF am Mittwoch, 10. Januar 2024, 19.30 Uhr, die "sportstudio reportage: Heimspiel – Die deutschen Handballer und ihr Weg zur EM". Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason will in Deutschland eine neue Handball-Euphorie entfachen – ähnlich wie 2007, als Deutschland im eigenen Land Weltmeister wurde. Hat es der Bundestrainer geschafft, dafür die richtige Mannschaft zu formen? Kann sie vor heimischem Publikum etwas Großes erreichen? Die "sportstudio reportage" von Michael Niermann und Lars Ruthemann gibt Einblicke in das Innenleben des Teams und beleuchtet die Vorbereitung auf das Turnier – in der ZDFmediathek zu sehen ab Dienstag, 9. Januar 2024, 10.00 Uhr.

"das aktuelle sportstudio" mit den Gästen Juri Knorr und Timo Kastening

Vier Tage vor dem EM-Eröffnungsspiel ist am Samstag, 6. Januar 2024, 23.30 Uhr, die Handball-EM Thema im "aktuellen sportstudio" des ZDF. Neben dem Bericht vom letzten EM-Vorbereitungsspiel des DHB-Teams am Samstagabend in Kiel gegen Portugal stehen besonders die beiden Handball-Nationalspieler im Fokus, die zu Gast bei Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein sind: Rückraumspieler Juri Knorr und Rechtsaußen Timo Kastening sprechen über ihre Erwartungen an die Heim-EM.

"sportstudio live" am EM-Eröffnungsspieltag

ZDF-Moderator Yorck Polus und ZDF-Handball-Experte Sören Christophersen begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Mittwoch, 10. Januar 2024, 19.25 Uhr, zu "sportstudio live" aus Düsseldorf. Nach der "sportstudio reportage" über den Weg des deutschen Teams zur EM steht bei ihnen ab 20.15 Uhr der Auftakt gegen die Schweiz im Fokus. Zum Spielbeginn um 20.45 Uhr übernehmen Kommentator Christoph Hamm sowie Co-Kommentator und Handball-Weltmeister Markus Baur das Mikrofon. Die beiden weiteren deutschen Gegner in der Gruppe A haben zu dem Zeitpunkt ihr Spiel bereits beendet: Frankreich – Nordmazedonien ist ab 18.00 Uhr im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek zu sehen (Kommentator: Martin Schneider).

Zweites EM-Vorrundenspiel des deutschen Teams am Sonntagabend

Auch das zweite EM-Vorrundenspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft ist im ZDF zu sehen: Am Sonntag, 14. Januar 2024, 20.15 Uhr, überträgt "sportstudio live" aus Berlin die Partie Nordmazedonien – Deutschland. Der Anwurf erfolgt um 20.30 Uhr (Kommentator: Christoph Hamm, Co-Kommentator: Markus Baur). Bereits ab 18.00 Uhr können die Handballfans im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek die andere Partie in der Gruppe A verfolgen: Schweiz – Frankreich (Kommentator: Martin Schneider).

ARD und ZDF übertragen alle EM-Spiele des deutschen Teams – linear und online. Viele weitere EM-Spiele sind in Livestreams in den Mediatheken der beiden Sender zu sehen. So ist am Donnerstag, 11. Januar 2024, 20.30 Uhr, im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek das EM-Gruppenspiel Norwegen – Polen zu erleben (Kommentator: Gari Paubandt). Am Montag, 15. Januar 2024, sind gleich zwei EM-Spiele im ZDF-Livestream präsent: Ab 18.00 Uhr Polen – Faröer (Kommentator: Christoph Hamm) und ab 20.30 Uhr Schweden – Niederlande (Kommentator: Gari Paubandt).

Kontakt

Bei Fragen zu "sportstudio live" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos

Pressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen

Im ZDF-Presseportal finden Sie eine Pressemappe zur Handball-EM 2024 (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/handball-em-2024-im-zdf).

Hier finden Sie die Handball-EM in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/sport/handball/ehf-euro-em-europameisterschaft-live-livestream-spielplan-100.html).

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation Telefon: +49-6131-70-12108

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/) und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH