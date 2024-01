München (ots) - Brutale Münchener Effizienz beim 6:1 gegen Mannheim - vor allem im 2. Drittel wurden die zuletzt starken Adler gerupft. "Das ist inakzeptabel. Wir müssen gucken, dass wir nicht so auseinanderfallen", schimpft Korbinian Holzer, der mit Mannheim auf dem 9. Platz buchstäblich festklebt. Meister München gibt als Ziel vor, den Titel verteidigen zu wollen. "Am Ende wollen wir was in den Händen halten", betont Christian Winkler, Managing Director München. Ganz zufrieden sei er noch nicht, aber zuversichtlich, denn die Saison 1 mit Trainer Toni Söderholm sei kein Übergangsjahr: "Überhaupt nicht. Unsere Ziele werden sich nie verändern. Am Ende wollen wir was hochhalten. Daran wird sich absolut nichts ändern." Ganz oben in der Tabelle grüßen die Berliner nach dem 4:2 gegen Düsseldorf noch freundlicher, auch weil Verfolger Bremerhaven bei selbstbewussten Nürnbergern 2:4 verliert. "2024 - das wird ein richtig gutes Jahr", lacht Berlins Doppeltorschütze Patrice Cormier mit Blick auf die Spitze. Köln holt ein 1:3 gegen den Letzten Iserlohn auf, verliert aber im Penalty-Schießen. Tim Wohlgemuth freut sich ein bisschen über den Punkt nach starker Aufholjagd. Ärgerte sich aber mehr über eine erneute schlampige Anfangsphase der Haie: "Das ist jetzt 4. oder 5. Spiel, wo wir in den ersten beiden Dritteln Larifari spielen. So Halbgas geben irgendwie und hoffen: das wird schon." Iserlohn schöpft nach 2 Siegen zum Jahresstart Hoffnung - es fehlen aber noch 9 Punkten zum Vorletzten DEG.

Nachfolgend Clips der Interviews und Tore vom 34. Spieltag in der PENNY DEL - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen gibt´s die 2 fehlenden Partien ab 19.15 Uhr live: Frankfurt gegen Wolfsburg sowie Straubing gegen Augsburg. Gute Nerven braucht´s am Donnerstag ab 11 Uhr: die deutsche U20-Auswahl spielt gegen Norwegen um den Verbleib in der Top Division. Beide Halbfinals der U20 WM folgen im Anschluss komplett live bei MagentaSport.

EHC Red Bull München - Adler Mannheim 6:1

Drei Auswärtserfolge feierten die Adler, im direkten Duell gegen einen Top-Klub gab´s vor allem im 2. Drittel den Einbruch mit 4 Gegentreffern. "Das ist inakzeptabel. Wir müssen gucken, dass wir nicht so auseinanderfallen. Das war ein bisschen zu viel des Guten", moniert Mannheims Korbinian Holzer: "München hat es ausgenutzt, dass wir nicht so bei der Stange waren."

Holzer zur Mannheimer Form und den Ansprüchen: "Wir sind jetzt Neunter. Es ist alles so eng. Wir hatten einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht in den letzten Wochen. Das war unser Spiel. Heute haben wir´s nicht aufs Eis gebracht. Kann passieren, sollte aber nicht so passieren."

Der Link zum Holzer-Interview: clipro.tv/player?publishJobID=L1RXMG5JYWJnOHQxUlhycWVMa2E2dms0TU9nRkZiOGd1VTZ5YjNibmYwbz0=

Gute Stimmung in München, die nun den 4. Platz mit 52 Punkten halten. "Wir sind mit einer ordentlichen Portion Wut noch aus dem Spiel in Düsseldorf gestartet. Diesmal habe wir es geschafft, über 60 Minuten so zu spielen, wie wir uns das vorstellen", erklärt Münchens Dominik Bittner. "Wir haben im richtigen Moment die Fehler erzwungen. Eishockey ist manchmal so einfach oder so schwer."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=T0ViWDl5UHRqUFZHeE1TMy9rLzlVNUQ2ZjdNWU1uc1lrVFhSZXlYMzJ3Zz0=

Erneut Meister München? Winkler: "Unsere Ziele werden sich nicht verändern"

"Am Ende wollen wir was in den Händen halten", betont Christian Winkler, Managing Director München, in der 1. Drittelpause - ganz zufrieden sei er noch nicht, aber zuversichtlich, denn die Saison 1 mit Trainer Toni Söderholm sei kein Übergangsjahr: "Überhaupt nicht. Unsere Ziele werden sich nie verändern. Am Ende wollen wir was hochhalten. Daran wird sich absolut nichts ändern."

Woran die Münchener aus Winklers Sicht noch arbeiten müssen: "Die Balance zwischen Defensiv-Spiel und Offensiv-Spiel die ist in meinen Augen noch nicht so im Einklang wie sie zuvor war. Aber wir arbeiten daran....Wenn wir die Konstanz in unserem Spiel wiederfinden, dass wir da auch schon mal angreifen können. Momentan tun wir gut daran, von Woche zu Woche zu schauen. Man sieht, wie eng alles ist. Die Liga ist unglaublich ausgeglichen. Da brauchst du schon mal 4, 5 Spiele hintereinander, um da oben reinzuriechen."

Meister-Coach Don Jackson ist wieder zurück aus seinem ersten mehrwöchigen Weihnachtsurlaub seit 19 Jahren, seine Rolle als Red Bull-Trainer-Mentor: "Der Don ist sehr wichtig für uns. Er ist für alle Trainer - nicht nur hier, sondern auch in Salzburg - ein wichtiger Ansprechpartner. Gerade in so Phasen, da hilft er natürlich auch."

Der Clip zum ausführlichen Winkler-Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZGJhR0tVbGtVSGNjSnNpT0xKVXVIeVFQY2JXN2lEOUZCRVkxei9oMVBwRT0=

Kölner Haie - Iserlohn Roosters 3:4 (SO)

Torhüter Andreas Jenike hält den Sieg des Tabellen-Letzten in Köln im Penalty-Schießen fest: 3:1 geführt, dann erzwingen die Kölner noch den Ausgleich. Das sind nun 5 Punkte zum Jahresstart für Iserlohn (9 Punkte auf den Vorletzten DEG), auch wenn vielleicht diesmal mehr drin war: "Das sind für uns 2 ganz, ganz wichtige Punkte", bilanziert Iserlohns Andreas Jenike, der den letzten Penalty auch deshalb hielt, weil er sich zwischenzeitlich Tipps an der Bande zum Schützen holte: "Wir sind ja auch nicht auf der Brennsuppe hergekommen. Wir haben ja auch einen Scout."

Was der gute Jahresstart für den Letzten bedeutet: "Wir brauchen die Serie. Wir müssen jetzt die Punkte sammeln - alles andere zählt nicht."

Der Link zum Jenike-Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UTJIQTh4Q2F3VjhUays5WnpUSkh3d2lTazlCSGk3WnBQdVV2NjVXKy9MMD0=

Kölns Tim Wohlgemuth freut sich ein bisschen über den einen Punkt nach starker Aufholjagd. Ärgerte sich aber über eine erneute schlampige Anfangsphase der Haie: "Das ist jetzt 4. oder 5. Spiel, wo wir in den ersten beiden Dritteln Larifari spielen. So Halbgas geben irgendwie und hoffen: das wird schon. Das hat bisher häufig geklappt, aber ich denke nicht, dass es unser Anspruch ist, jedes Spiel so zu spielen."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZFFrWFZyckFRVStYenRyekNzdEl6dmMyeGJPZWt1Q0JhUzdnOGE1WmUrUT0=

Eisbären Berlin - Düsseldorfer EG 4:2

"2024 - das wird ein wichtig gutes Jahr", lacht Berlins Doppeltorschütze Patrice Cormier mit Blick auf die Tabellenführung, der ansonsten die DEG lobt: "Die spielen ein gutes System. Viele Teams nehme wir vermutlich auf die leichte Schulter. Sie sind wirklich viel besser als ihr aktueller Tabellenplatz."

Der Clip mit beiden Toren und Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UHJxbFEzWXcwLzJISTllSXh2M2xtbWFIbDUrVVB1UjE5emZqeThKcWxqaz0=

Die Düsseldorfer gaben das Spiel nach einer offenbar schweren Verletzung von Phil Varone aus der Hand - sagt auch Philipp Gogula, DEG: "Einer der besten Spieler bei uns. Das ist natürlich ein kleiner Schock." Zur Verletzung sagt Gogula: "Interna haben wir natürlich, aber das wird sich dieser Tage entscheiden."

Zum Spiel: "Das war ein ordentliches Auswärtsspiel. Aber am Ende kann man sich dafür nichts kaufen."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bEpvZmUvamtjRlQzbFhwZlg4bERhSk5MWWR2RUdHeHZMSEVWVU9zOWFwUT0=

Nürnberg Ice Tigers - Fischtown Pinguins Bremerhaven 4:2

Die Serie von 8 Siegen für den zweiten Bremerhaven ist gerissen: "Wir haben einfach nicht gut gespielt. Keine Konstanz, zu viele Fehler." So kann man auch nicht in Nürnberg gewinnen, die Ice Tigers starten hingegen richtig gut in 2024 - mit viel Selbstbewusstsein. "Im neuen Jahr kann ganz viel Gutes passieren - das ist unser Motto gerade. Es ist noch alles offen - die Pre-Playoffs sind in Reichweite. Das ist unser Ziel!" Der überragende Danjo Leonhardt überrascht bei den Nürnbergern mit einem offensive, sehr zuversichtlichem Saisonplatz nach der Hauptrunde - vor 3 Wochen noch Vorletzter, jetzt Platz 10, scheint aufzugehen der neue Nürnberger Geist.

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=L1g2U0RHanM1UWloajM5ckMyS3pwTGNia2tKVTl6dC95a0dkdzNPa0xuZz0=

Eishockey live bei MagentaSport:

Mittwoch, 03.01.2024

PENNY DEL ab 19.15 Uhr: Löwen Frankfurt - Grizzlys Wolfsburg, Straubing Tigers - Augsburger Panther

Donnerstag, 04.01.2024

U20-WM

Ab 11.00 Uhr: Relegation Deutschland - Norwegen

Ab 15.00 Uhr Halbfinale 1: Schweden - Tschechien

Ab 19.30 Uhr Halbfinale 2: USA - Finnland

PENNY DEL ab 19.15 Uhr: Eisbären Berlin - Schwenninger Wild Wings

Pressekontakt:

Jörg Krause Mail: joerg.krause@thinxpool.de Mobil: 0170 22 680 24

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH