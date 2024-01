Hamburg (ots) - Der internationale Distributeur Biesterfeld und der führende Hersteller für technische Kunststoffe Celanese bauen mit Jahreswechsel ihre Zusammenarbeit weiter aus. Beide Partner haben vereinbart, das gemeinsame Portfolio zu erweitern und zudem weitere Märkte gemeinsam erschließen zu wollen.

Erweiterte Vertriebsrechte in der EMEA-Region

Biesterfeld verfügt weiterhin im Großteil der EMEA-Region über die exklusiven Vertriebsrechte für die Produktfamilien Rynite® PETP, Selar® PA, Zytel HTN® PPA und Santoprene® TPV. Deutlich verstärkt wird die Zusammenarbeit der beiden Partner in den Ländern Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Großbritannien, Irland sowie den baltischen Staaten, in denen der Distributeur die genannten Werkstoffe mit Ausnahme von Santoprene® TPV in Finnland, Norwegen, Schweden und Dänemark künftig erstmalig nicht-exklusiv vertreiben wird. Gleiches gilt auch für den Mittleren Osten und Israel – in Südafrika wurde für die aufgeführten Produkte eine beidseitig exklusive Zusammenarbeit beschlossen.

Die künftig nicht-exklusiven Vertriebsrechte für die Produkte Crastin® PBT, Hytrel® TPC sowie Zytel® PA werden außerdem ergänzt um die komplementären Produktfamilien Celanex® PBT, Celanyl® PA, Ecomid® Rezyklat-PA und Frianyl® PA, für die Biesterfeld neue Vertriebsrechte im gesamten EMEA-Gebiet erhält.

Neu im gemeinsamen Portfolio sind auch die Filamente Tynex®. Für sie erhält der Distributeur ab sofort exklusive Vertriebsrechte im gesamten EMEA-Gebiet.

Gemeinsames Wachstum in Südostasien und Brasilien

Die gemeinsame Expansion in den ASEAN-Raum wird fortgesetzt: Zu diesem Zweck wurde eine neue exklusive Übereinkunft für die Produktfamilie Santoprene® TPV getroffen. Auch in Brasilien werden die bislang gültigen Vertriebsrechte nun um die komplementären Produktfamilien ergänzt.

„Wir freuen uns sehr darüber, unsere globale strategische Partnerschaft mit Celanese auszubauen“, betont Martin Rathke, Business Manager Engineering Polymers, Biesterfeld Plastic. „Celanese ist zum weltweit größten Hersteller von technischen Thermoplasten aufgestiegen. Durch unsere neue Vereinbarung können wir unsere junge erfolgreiche und vertrauensvolle Partnerschaft weiter vertiefen. Die gemeinsamen Wachstumschancen in den kommenden Jahren sind groß: Nicht nur im EMEA-Gebiet, auch in Brasilien und vor allem in der Region Südostasien. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Über Biesterfeld Plastic

Die Biesterfeld Plastic GmbH ist ein führender internationaler Distributeur der Kunststoffindustrie. Globale Kunststoffproduzenten wie Celanese, ExxonMobil, DuPont, INEOS, BASF, Solvay, CHIMEI und LG Chem setzen auf die langjährige Partnerschaft mit Biesterfeld Plastic und wachsen Seite an Seite mit dem Unternehmen seit vielen Jahrzehnten. Mit seinen lokal ansässigen Vertriebsteams und technischen Ingenieuren berät der Distributeur seine aus unterschiedlichsten Segmenten stammenden Kunden. Dabei spricht das Unternehmen unabhängige Materialempfehlungen aus, berät hinsichtlich Produktentwicklung, Prozessoptimierung und bietet maßgeschneiderte kommerzielle und logistische Lösungen.

Biesterfeld Plastic ist ein Geschäftsbereich der Biesterfeld Gruppe, einem der international führenden Distributeure für Kunststoffe, Kautschuke und Spezialchemikalien. Im Jahr 1906 als Handels- und Dienstleistungsunternehmen gegründet, erwirtschaften heute mehr als 1000 Mitarbeiter*innen an über 50 Standorten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien sowie Afrika einen Jahresumsatz von 1.4 Mrd. EUR. Der vollumfänglich in Familienbesitz befindliche Konzern agiert in den Geschäftsbereichen Biesterfeld Plastic, Biesterfeld Performance Rubber und Biesterfeld Spezialchemie.

Pressekontakt:

Biesterfeld Group Sven Weber Ferdinandstraße 41 20095 Hamburg Telefon: +49 40 32008-670 s.weber@biesterfeld.com www.biesterfeld.com

Biesterfeld Plastic

Philipp Sakuth Ferdinandstraße 41 20095 Hamburg Telefon: +49 40 32008-372 p.sakuth@biesterfeld.com www.biesterfeld.com

Original-Content von: Biesterfeld AG, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH