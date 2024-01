Bodelshausen (ots) - Aus Alt mach Neu: Nach der glanzvollen 50-Jahre-Jubiläumsfeier hat Marc Cain seinem stylischen Leo-Fashionzelt ein neues Leben geschenkt. Gemeinsam mit VAUDE Professional wurden aus dem Planenmaterial im Rahmen einer Upcycling-Aktion ein praktischer Shopper und eine Kosmetiktasche entworfen und hergestellt.

Die Idee für die Wiederverwertung der Leo-Zeltplane war, Ressourcen zu schonen und ein Limited Edition Accessoire zu gestalten. Das Upcycling-Projekt soll Müll vermeiden und gleichzeitig CO2 einsparen. Sowohl der Shopper als auch die Kosmetiktasche werden in Deutschland gefertigt. Die Verarbeitung und Produktion erfolgen am VAUDE-Standort in Obereisenbach am Bodensee. Dies bietet den Vorteil kurzer Transportwege, weil beide Unternehmen regional in Baden-Württemberg ansässig sind. Hinzu kommt die klimaneutral kompensierte Produktion der Artikel. Dabei werden alle Emissionen aus Mobilität, Materialien, Herstellungsprozess und Versand ganzheitlich ermittelt und systematisch reduziert. Aktuell nicht vermeidbare Emissionen werden vollständig über die unabhängige Non-Profit-Organisation "myclimate" kompensiert.

Dieser nachhaltige Ansatz und die damit verbundene Geschichte verleihen den Taschen ihren einzigartigen Charme. Jedes Modell ist ein Unikat und ein wunderbares Erinnerungsstück an "50 Jahre Marc Cain".

Die Taschen sind ab sofort im Marc Cain Onlineshop erhältlich:

https://www.marc-cain.com/Marc-Cain-X-Vaude/ (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.marc-cain.com%2FMarc-Cain-X-Vaude%2F&data=05%7C02%7C%7Ca0da2cbed7974016364d08dc0b74d386%7C6bd6d21a94ec4be7aad83835c2e72277%7C0%7C0%7C638397843610472085%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vDKfKrrDNyKtDmQIVjEsKetWmu0zBU22FWHykoNm%2Fbk%3D&reserved=0)

