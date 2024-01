Unterföhring (ots) - "Mein Favorit ist das Origami mit der Frau." Michael Mittermeiers Performance bei "Stars in der Manege" morgen in SAT.1 wird mystisch, magisch, rätselhaft. Als Magier kommt ihm eine große Aufgabe zu: Wie sicher führt der Comedian das Samurai-Schwert? Nicht nur das Publikum, sondern auch Michael hofft, "dass ich nichts falsch mache und die Frau ganz bleibt".

"Stars in der Manege" am Dienstag, 2. Januar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1

