Hannover (ots) - Die Silvester-Feierlichkeiten haben für einen glücklichen Teilnehmer der diesjährigen Silvesterlotterie von LOTTO Niedersachsen eine spektakuläre Wendung genommen. Pünktlich zum Start des neuen Jahres hat LOTTO Niedersachsen traditionell die am 31. Dezember 2023 gezogenen Gewinnzahlen der Endziffernlotterie veröffentlicht, sodass ein Niedersachse als Millionär in das Jahr 2024 starten konnte.

Nach dem Anstoßen auf das neue Jahr dürfte der Jubel im Landkreis Osnabrück besonders laut gewesen sein. Sechs richtige Endziffern auf dem Los der Silvesterlotterie verhalfen einem noch unbekannten Spielteilnehmer zu seinem Millionengewinn in der Gewinnklasse 1. Sein Glückslos der Silvesterlotterie hatte er an Weihnachten in einer Annahmestelle von LOTTO Niedersachsen im Landkreis Osnabrück gekauft.

"Wir gratulieren dem ersten niedersächsischen Millionengewinner in 2024 ganz herzlich und wünschen alles Gute für das vor ihm liegende Jahr", freut sich Axel Holthaus, Geschäftsführer von LOTTO Niedersachsen, für den Neu-Millionär mit.

Zusätzlich zum Spitzentreffer dürfen sich alle Spielteilnehmer mit fünf richtigen Endziffern über je 50.000,00 EUR in der Gewinnklasse 2 freuen, alle Glücklichen mit vier richtigen Endziffern erhalten je 5.000,00 EUR in der Gewinnklasse 3 sowie diejenigen mit einer richtigen Endziffer je 10,00 EUR in der Gewinnklasse 4.

Sven Osthoff, Geschäftsführer von LOTTO Niedersachsen, ist begeistert: "Pünktlich zum Anstoßen nach dem Neujahrs-Countdown lässt unsere Silvesterlotterie die Augen vieler Gewinner strahlen. Besser kann das neue Jahr nicht anfangen."

Gewonnen haben die Teilnehmer der Silvesterlotterie, deren Lose die folgenden Endziffern haben:

- Gewinnklasse 1: Gewinnzahlen 9 - 2 - 6 - 0 - 0 - 0 (Gewinnquote 1.000.000,00 EUR) - Gewinnklasse 2: Gewinnzahlen 1 - 1 - 6 - 4 - 3 (Gewinnquote 50.000,00 EUR) - Gewinnklasse 3: Gewinnzahlen 8 - 2 - 9 - 5 (Gewinnquote: 5.000,00 EUR) - Gewinnklasse 4: Gewinnzahl 0 (Gewinnquote: 10,00 EUR)

Die Silvesterlotterie wurde bereits zum vierten Mal von LOTTO Niedersachsen am Jahresende veranstaltet. Als staatlich erlaubter Premiumanbieter von Glücksspielen in Niedersachsen ist es das Ziel von LOTTO Niedersachsen, eine sichere und seriöse Spielteilnahme an Lotterien zu ermöglichen. Mit der Silvesterlotterie bietet das Unternehmen erneut ein qualitativ hochwertiges Lotterieprodukt, das den Kundenbedürfnissen sowie den Anforderungen an Spielerschutz und legales Glücksspiel gleichermaßen entspricht.

Chance auf die Gewinnklasse 1 der Silvesterlotterie: 1 : 500.000.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Über LOTTO Niedersachsen:

Die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH (LOTTO Niedersachsen) ist die Landeslotteriegesellschaft von Niedersachsen mit Sitz in Hannover. Seit über 70 Jahren steht LOTTO Niedersachsen für verantwortungsvolles Glücksspiel und das Lenken des Spielinteresses in legale Bahnen im staatlichen Auftrag.

Aktuelle Pressemeldungen und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.lotto-niedersachsen.de/unternehmen/presse.

Erlaubter Veranstalter gemäß White-List. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Weitere Informationen unter www.check-dein-spiel.de oder der kostenlosen Rufnummer 0800 1 37 27 00.

Alle Personenangaben sind geschlechtsneutral. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die männliche Form im allgemeingültigen Sinne verwendet.

