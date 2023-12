Köln (ots) - Ein Schrei sagt mehr als 1.000 Worte! Ab Freitag, 19. Januar 2024, um 20:15 Uhr begrüßen Sonja Zietlow und Jan Köppen alle Reality-TV-Fans wieder täglich live aus Down Under mit dem bekanntesten Schrei der TV-Welt: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raaaaaaus!" Während es sich die beiden Moderatoren im Baumhaus gemütlich machen, warten auf die zwölf IBES-Camper in der neuen Dschungelcamp-Staffel tierische Mitbewohner, spektakuläre Dschungelprüfungen und emotionale Lagerfeuer-Momente. Doch egal ob Pop-Star, Nationalspieler a.D., Model oder Reality-Sternchen: Sie alle wollen sich zur Königin oder zum König des Dschungels krönen lassen.

Diese zwölf Stars bringen das Dschungelcamp zum Beben:

Anya Elsner (20), Model

Leyla Lahouar (27), Bachelor-Kandidatin

Kim Virginia (28), Reality-Sternchen

Cora Schumacher (47), Model und Rennfahrerin

Lucy Diakovska (47), Pop-Star

Sarah Kern (55), Designerin

Twenty4Tim (23), Influencer und Sänger

Fabio Knez (30), Reality-Sternchen

Mike Heiter (31), Reality-Star

David Odonkor (39), Nationalspieler a.D.

Felix von Jascheroff (41), GZSZ-Star

Heinz Hoenig (72), Schauspieler

Wer wird am Ende die Nerven behalten, sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und die Nachfolge von Djamila Rowe antreten? Die Zuschauer können sich sicher sein: Das mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Dschungelcamp liefert spätestens beim großen Finale am Sonntag, 4. Februar, die Antwort.

