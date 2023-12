Köln/Bonn (ots) - Das Seminarprogramm der Dr. Mildred Scheel Akademie für das Jahr 2024 ist online und auch als Broschüre verfügbar. Alle Kurse können von jetzt an gebucht werden. Neu im Programm sind unter anderem ein Kurs zum Fatigue-Coaching oder auch weitere Seminare zur Musiktherapie.

Fatigue ist während der Tumortherapie und zum Teil auch danach ein weit verbreitetes Syndrom, das die Betroffenen stark in ihrer Lebensqualität einschränkt. Die Ursachen sind vielschichtig und das Verständnis der Menschen im Umfeld der Betroffenen oft nicht gegeben. In dem neuen 8-wöchigen Online-Coaching der Dr. Mildred Scheel Akademie erlernen die Betroffenen Methoden und finden individuelle Lösungen, um mit der krankheitsbedingten Müdigkeit besser umzugehen.

Ebenfalls hat die Akademie ihr Angebot um musiktherapeutische Seminare erweitert. Dabei richten sich die Kurse sowohl an Berufsgruppen in der Behandlung und Betreuung von Krebspatienten als auch an Betroffene und Vertreter von Selbsthilfegruppen. "Mit der Musiktherapie in der Onkologie werden wir uns in Zukunft verstärkt befassen - ein Thema, das durch unsere Präsidentin, Anne-Sophie Mutter, einmal mehr in den Fokus gerückt ist. Die Deutsche Krebshilfe wird künftig Musikprojekte zur therapeutischen Unterstützung krebserkrankter Menschen initiieren und mit wissenschaftlichen Fragestellungen fördern", so Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe und Geschäftsführer der Dr. Mildred Scheel Akademie.

Weitere Seminarthemen sind die systemische Psychoonkologie, Kunsttherapie und Kommunikation in herausfordernden Situationen und mit schwersterkrankten Menschen.

Ein Schwerpunkt des Angebots sind Fort- und Weiterbildungen in der Palliativmedizin und Palliative Care. Die Dr. Mildred Scheel Akademie bietet in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Palliativmedizin der Uniklinik Köln vielfältige Qualifizierungsmöglichkeiten für Ärzte, Pflegende und weitere Berufsgruppen. Die enge Kooperation zwischen der Dr. Mildred Scheel Akademie und dem Zentrum für Palliativmedizin der Uniklinik Köln gewährleistet fachlich hochwertige, aktuelle Bildungsangebote sowie die Vermittlung der Inhalte mit modernen Unterrichtsmethoden.

Die Dr. Mildred Scheel Akademie wurde 1993 von der Deutschen Krebshilfe gegründet. Angesiedelt ist sie im Mildred Scheel Haus auf dem Gelände des Universitätsklinikums Köln. Die Akademie ergänzt mit ihren Angeboten die umfangreichen Aktivitäten zur Verbesserung der Versorgung krebskranker Menschen der Stiftung Deutsche Krebshilfe.

Programm und Anmeldung stehen online hier zur Verfügung. Das Programm kann auch kostenfrei als Broschüre bestellt werden: telefonisch unter 0221/944049-0 oder per E-Mail an msa@krebshilfe.de.

