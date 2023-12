Unterföhring (ots) - Weltmeisterin gegen Weltmeister. Sportlerin gegen Trainer. Freundin gegen Freund. In der neuen Staffel von "The Biggest Loser" treten erstmals Christine Theiss und Ramin Abtin mit eigenen Kilokämpfer-Teams gegeneinander an. Insgesamt 23 Kandidatinnen und Kandidaten mit einem Gesamtgewicht von rund 3,3 Tonnen hoffen auf ihren Platz im legendären Abnehmcamp - und auf eine Chance auf ein leichteres und gesünderes Leben. In insgesamt zehn Episoden kämpfen sie um den Titel "The Biggest Loser" 2024 und eine Siegprämie von 50.000 Euro.

"Nach mehr als einem Jahrzehnt als Camp-Chefin bei 'The Biggest Loser' nehme ich jetzt das Trainingsruder selbst in die Hand und leite zum ersten Mal mein eigenes Team. Ich freue mich wirklich unglaublich auf diese neue Herausforderung. Aber ich habe auch Respekt davor, denn immerhin geht es gegen meinen Freund und ehemaligen Trainer Ramin Abtin. Ganz unbescheiden muss ich sagen: Das wird ein Kampf der Giganten", stellt Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss zum Start der neuen Staffel selbstbewusst klar.

Die neue Staffel von "The Biggest Loser" startet am Montag, 8. Januar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1. Bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung ist "The Biggest Loser" 2024 auch auf Joyn, der Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE, verfügbar. Produziert wird "The Biggest Loser" von Redseven Entertainment im Auftrag von SAT.1.

"The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" - Preview ab 1. Januar auf Joyn; Free-TV-Premiere am Montag, 8. Januar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1.

Pressekontakt:

Barbara Stefaner Content Communications phone: +49 (0) 89 95 07 - 1128 email: Barbara.Stefaner@seven.one www.presse.sat1.de

Photo Production & Editing Tabea Werner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1167 email: Tabea.Werner@seven.one

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH