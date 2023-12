Mainz (ots) - Mit "Willkommen 2024" präsentiert das ZDF am Sonntag, 31. Dezember 2023, ab 20.15 Uhr live die große Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin. Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner feiern mit den Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause und dem Publikum vor Ort den Silvester-Countdown. Unterstützt werden sie von Oli.P, der von der rund zweieinhalb Kilometer langen Festmeile berichtet und sich unter die Partygäste aus aller Welt mischt.

Unter dem Motto "Celebrate at the Gate" begrüßen sie mit einer spektakulären Bühnenshow und einem farbenfrohen Höhenfeuerwerk das neue Jahr. Dabei sorgen nationale und internationale Musikacts für beste Unterhaltung. Mit dabei sind unter anderen Soul- und Pop-Musikerin Ayliva, Smokie-Legende Chris Norman, Sänger & Songwriter Luca Hänni, der schottische Sänger Nathan Evans, Chartstürmerin Alice Merton, Sängerin Ella Endlich, das irische Stepptanz-Original Riverdance, das Electronic-Dance-Music-Duo Fast Boy, der britische Singer- und Songwriter Moss Kena und viele mehr.

Zum Start ins Jahr 2024 lädt Mickie Krause nach der Silvestershow ab 0.50 Uhr am Brandenburger Tor zur "ZDF-Mitternachtsparty" ein und feiert mit den Zuschauerinnen und Zuschauern die ersten Stunden des Jahres 2024. Präsentiert wird ein bunter Musikmix aus Highlights von TV-Shows und kultigen Videoclips. Und natürlich heizt Mickie Krause die Stimmung auch mit eigenen Songs an.

Ab 2.50 Uhr präsentiert das ZDF "Die ZDF-Kultnacht ‒ Das Beste aus der ZDF-Hitparty". Von 2007 bis 2015 wurden bei der "ZDF-Hitparty" die letzten Stunden des ausklingenden Jahres mit einem Feuerwerk an Topstars gefeiert. "Die ZDF-Kultnacht" fasst die Highlights daraus zu einem zweieinhalbstündigen Special zusammen. Mit dabei sind Udo Jürgens, Andrea Berg, Boney M. feat. Liz Mitchell, Lou Bega, Helene Fischer, DJ Ötzi & Nik P., Hermes House Band, Ireen Sheer, Höhner, Nicole, Alcazar, Mary Roos, DJ BoBo, Baccara, Peggy March, Spider Murphy Gang, Claudia Jung und Bernhard Brink.

Bereits um 17.30 Uhr zeigt das ZDF live das "Silvesterkonzert aus der Semperoper" mit Werken von Mozart, Strauss und Offenbach. Mit dabei sind Stars wie Pianist Igor Levit, Opernsängerin Golda Schultz und Bariton Iurii Samoilov. Am Pult der Sächsischen Staatskapelle steht Dirigent Tugan Sokhiev.

Um 19.15 Uhr überträgt das ZDF live die "Neujahrsansprache des Bundeskanzlers" Olaf Scholz, die sich an die Menschen in Deutschland richtet. Der SPD-Kanzler hält sie in diesem Jahr bereits zum dritten Mal.

Kontakt Bei Fragen erreichen Sie Jessica Zobel, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 0152 – 34601010. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/willkommen2024) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de unter 06131 – 70-16100.



Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation

Telefon: +49-6131-70-12108

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)

und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH