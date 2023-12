München (ots) - Mit einem guten Gefühl in die WM starten - das ist der deutschen U20-Auswahl mit einem 4:3-Sensationsieg gegen Finnland vor den Augen von Bundestrainer Harold Kreis gelungen. Der 1. Sieg eines deutschen U20-Teams bei einer WM gegen die Finnen! U20-Trainer Tobias Abstreiter schwärmt: "Der Einsatz, die Laufbereitschaft, der Wille, sich zu opfern für den unbedingten Sieg. Man hat gesehen, dass man mit einem Glauben an den Sieg auch Berge versetzen kann." Überragend waren dabei Veit Oswald, der Deutschland mit dem 1:0 und dem Siegtor zum 4:3 zweimal in Führung brachte sowie Hexer-Goalie Philipp Dietl. Dietl hielt 40 Schüsse (93,03%) auf sein Tor und wurde zum Man oft he Match gewählt. MagentaSport-Experte Kai Hospelt findet "Die deutsche Mannschaft hat das klasse gemacht." Das Ziel, 4. Platz als Quali für das Viertelfinale ist in der Hammergruppe gegen Schweden, Lettland und Kanada nun einen kleinen Schritt näher gerückt. Doppelpacker Veit Oswald findet den Sieg "Wahnsinn" und erklärt selbstbewusst: "Ich glaub, jeder sieht, dass wir durch unser Spiel jeden schlagen können. Wir haben ganz einfach gespielt und haben die einfachen Sachen richtig gemacht." Morgen spielt Deutschland gegen Schweden - ab 19.30 Uhr live und kostenlos als Einzelspiel, außerdem mit Einblendungen in der DEL-Konferenz (ab 19 Uhr).

Die nächsten kompletten DEL-Spieltag gibt´s am Donnerstag, 28.12. In der Konferenz und als Einzelspiel gibt es zeitgleich die Partie der U20 gegen Schweden. MagentaSport zeigt alle deutschen Gruppenspiele kostenlos, zum Abschluss am 31.12. auch die Partie gegen Kanada ab 19.30 Uhr.

Finnland - Deutschland 3:4

Deutschland gewinnt völlig überraschend zum Auftakt der U20-WM gegen Finnland. Besonders die Comeback Qualität der Mannschaft sticht hervor. Nach zwei Rückständen drehen sie die Partie noch im zweiten Abschnitt. Durch den Sieg sicherte sich die Mannschaft wichtige 3 Punkte im Rennen um einen Platz im Viertelfinale.

Tobias Abstreiter, Trainer U20, darüber was ihm besonders gut gefallen hat: "Der Einsatz, die Laufbereitschaft, der Wille, sich zu opfern für den unbedingten Sieg. Man hat gesehen, dass man mit einem Glauben an den Sieg auch Berge versetzen kann."

Veit Oswald, Doppelpack für Deutschland: "Drei Punkte gegen Finnland ist Wahnsinn für uns. Wir sind gerade richtig stolz auf uns. Das kann man gar nicht glauben."

Deutschland hat aus seiner Sicht auch im weiteren Turnier gute Chancen: "Ich glaub, jeder sieht, dass wir durch unser Spiel jeden schlagen können. Wir haben ganz einfach gespielt und haben die einfachen Sachen richtig gemacht."

MagentaSport-Experte Kai Hospelt "Die deutsche Mannschaft hat das klasse gemacht. Ich glaube gerade die ersten 10, 12 Minuten sind wir super ins Spiel gekommen und den Schwung haben die Jungs super mitgenommen. Hinten raus das mit einer klasse Abwehrleitung wegverteidigt."

