Unterföhring (ots) - "Ich bin einfach ein Gummimensch!" Das verschafft Cheyenne Pahde am Dienstag bei "Stars in der Manege" einige Pluspunkte an der Flying Pole - einer freischwebenden Stange, die an der Zirkusdecke hochgezogen wird. Dank ihres Ballett- und Eiskunstlaufunterrichts fallen der Schauspielerin die akrobatischen Figuren an der Stange nicht schwer, aber "mir fehlt die Griffkraft und die Power in den Armen", gesteht die Münchnerin während der Proben. Kann sie sie sich in der Manege kopfüber an der Flying Pole halten?

"Stars in der Manege" am Dienstag, 2. Januar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

